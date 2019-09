Paderborn (WB). Die Startgemeinschaft Paderborn hat ihren ersten Sieg in der Oberligasaison eingefahren. Im zweiten Wettkampf trafen die Kunstturner aus der Paderstadt auf den TuS Leopoldshöhe. Auch dieses mal gingen sie mit einem dezimierten Team an die Geräte, da Andreas Trykacz und Felix Pott weiterhin verletzungsbedingt pausieren müssen. Da aber auch der Gegner nicht komplett antreten konnte, entwickelte sich das OWL-Duell zu einem echten Turnkrimi.

Die Paderborner starteten souverän und bauten sich an den ersten drei Geräten ein deutliches Polster auf. Zur Halbzeit führte die SG mit 26:6 Punkten. »Wir brauchten dieses Polster aber auch, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Uns war klar, dass wir an den ersten drei Geräten einen Vorsprung rausholen mussten, da wir sonst untergegangen wären. Das war der Plan und ich bin erleichtert, dass es so gelaufen ist«, sagte Felix Pott.

Nach vier sauberen Übungen am Boden – Marc Lemperle überzeugte unter anderem mit dem Höchstwert an diesem Gerät – lagen die Paderborner direkt mit 7:3 Punkten vorne. Nur Ersatzturner Tim Renger musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Auch am Pauschenpferd lief es deutlich sauberer und routinierter als noch vor einer Woche. An einem der schwächsten Geräte das Paderborner so um weitere sechs Zähler ausgebaut werden. Mit vier starken Übungen an den Ringen kamen weitere zehn Zähler dazu.

Die Übungen der Hausherren waren deutlich anspruchsvoller

In der zweiten Halbzeit lautete die Devise, den Vorsprung einigermaßen aufrecht zu erhalten und ins Ziel zu bringen. Jetzt kamen die starken Geräte der »Leos«. Am Paradegerät der TuS-Turner, dem Sprung, schmolz das Paderborner Polster von 20 auf 13 Punkte. Auch am Barren machten die Gastgeber drei Punkte gut und es ging mit einem Zwischenstand von nur noch 30:20 für die Paderborner an das alles entscheidende Gerät, das Reck. Jetzt wurde es richtig spannend, denn Leopoldshöhe war auch hier die dominierende Mannschaft. Die Übungen der Hausherren waren deutlich anspruchsvoller und auf dem Papier sah es dementsprechend nicht so gut aus für die Paderborner. Aber schwierigere Übungen bedeuten auch immer hohes Risiko und eine größere Gefahr für Fehler. Die ersten beiden Duelle entschied der TuS Leopoldshöhe mit drei und vier Punkten für sich. Vor dem vorletzten Duell stand es 30:27 für Paderborn. Marc Lemperle legte in seinem Duell vor und kam sauber durch seine Übung. Durch einen Sturz seines Kontrahenten sicherte er seiner Mannschaft drei Punkte. Auch im letzten Duell zeigte der Gegner nerven und Marcel Jörgens packte nochmals zwei Punkte auf das Konto der Startgemeinschaft, so dass sich ein Endstand von 35:27 für die Turner von der Pader ergab. Dieser Sieg war ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt in der Oberliga.

Am kommenden Wochenende findet der erste Heimwettkampf in der Friedrich-von-Spee-Gesamtschule statt. Zu Gast ist der SuS Stadtlohn, der wie die Paderborner mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Das Einturnen beginnt um 14 Uhr, der Wettkampf um 15 Uhr.