Der Delbrücker SC, hier mit Zoltan Pataki im weißen Dress, spielt am Abend wie 2017 und 2018 im Achtelfinale beim SC Borchen. Foto: Elmar Neumann

Paderborn (WB/jm). Aus 16 mach acht: Der Fußball-Kreispokalwettbewerb geht am Abend in seine dritte Runde. Westfalenligist Delbrücker SC, der Titelverteidiger, gastiert im Achtelfinale beim zwei Klassen tiefer spielenden SC Borchen. Bezirksligist SCV Neuenbeken muss sich bei der SG Scharmede-Thüle (Spitzenreiter Kreisliga A2 bewähren. Die Partie VfL Lichtenau gegen DJK Mastbruch fällt aus. Die Gastgeber sagten am Mittwochabend aus personellen Gründen ab, die DJK zieht damit kampflos ins Viertelfinale ein.

»Das ist kein Freilos. Scharmede ist ein sehr ernst zu nehmender Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir wollen ins Viertelfinale, dazu bedarf es 100 Prozent. Alles andere ist gefährlich«, schwört SCV-Coach Marco Cirrincione seine Mannschaft auf die Herausforderung ein und kündigt Veränderungen in der Startelf an. Sieben, acht Spieler fehlen weiterhin. Bei Scharmede/Thüle, seit Wochen in bestechender Form, freuen sie sich auf gleich zwei Topspiele binnen vier Tagen: Sonntag geht’s im Spitzenspiel zu Verfolger Brenken.

»Wir wollen ins Viertelfinale«

Delbrücks Coach Detlev Dam-meier hätte nichts dagegen, sollte die Partie auf dem Hessenberg genauso enden wie in den beiden Vorjahren: jeweils mit einem 5:1-Sieg. »Wir sind auf den Gegner vorbereitet und wollen ins Viertelfinale«, sagt Dammeier, der allerdings seit dem Wochenende sieben kranke Spieler hat; Grippe und Fieber. »Wir sehen wahrscheinlich erst am Donnerstagnachmittag, wen wir in welchem Zustand zur Verfügung haben.«

Sein Borchener Kollege Max Franz weiß: »Wir haben momentan keine gute Phase in der Saison.« Der Plan: »Hinten sicher stehen und irgendwie ein positives Erlebnis rausholen. Das wäre schon ein Fortschritt.« Wichtiger als das Ergebnis ist ihm, wie seine Mannschaft auftritt. Kapitän Tim Rüsing hat sich die Achillessehne gerissen und fällt bis zur Winterpause aus. Dafür ist Stürmer Stefan Wübbeke nach Verletzung wieder zurück im Training und steht im Kader.

Seit einem Monat ist der Hövelhofer SV in der Landesliga sieglos. Da kommt das Pokalspiel beim A-Ligisten SC Grün-Weiß Paderborn eigentlich gerade recht, um frisches Selbstvertrauen anzuhäufen. Doch Trainer Björn Schmidt spricht von »gemischten Gefühlen«. Wir sind personell arg gebeutelt. Insgesamt zwölf Spieler stehen uns verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.« Zeit, um Wunden zu lecken, wäre da wohl wichtiger. Schmidt kämpferisch: »So wollen wir dieses Spiel nutzen, um uns Selbstvertrauen für kommende Aufgaben zu holen.«

Paarungen der 3. Runde

SC Borchen - Delbrücker SC, SC GW Espeln - FC Dahl/Dörenhagen, SJC Hövelriege - TuS Sennelager, SV Steinhausen - BV Bad Lippspringe (alle 19 Uhr), SC Grün-Weiß Paderborn - Hövelhofer SV, SG Scharmede-Thüle - SCV Neuenbeken (beide 19.30 Uhr), SV Marienloh - SV GW Anreppen (19.45 Uhr). Das Spiel VfL Lichtenau - DJK Mastbruch fällt aus.

Viertelfinale: am 17. Oktober.