Paderborn (WB/kroc). In der Tischtennis-Verbandsliga möchte TuRa Elsen mit einem Sieg in Bergheim seine Spitzenposition und die bisher weiße Weste behaupten.

Zum Kreisderby zwischen der Elsener Reserve und TTC Paderborn kommt es in der Landesliga. Die Paderborner sind noch sieglos; Elsen II ist wohl leicht favorisiert.

Erstmalig aufschlagen werden an diesem Wochenende die Mädchen vom TV Büren. Sie geben ihre Premiere in der NRW-Liga, der höchsten deutschen Spielklasse. »Unser Beweggrund für den Aufstieg war der zweite Platz in der Bezirksliga, neue Gegner kennenzulernen und den Trainingsfleiß der Mannschaft zu belohnen«, erklärt Bürens Abteilungsleiter Volker Litschke voller Vorfreude. »Wir erwarten eine Saison, in der wir hauptsächlich lernen werden, da die meisten Gegner doch stärker sind.« Ziel sei es, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. »Beim Saisonauftakt sind wir sicher etwas favorisiert, da der TuS Johannland hinter uns in der Bezirksliga landete«, so Litschke, um zu mahnen: »Jedoch verfügen sie über eine starke Spitzenspielerin, die erstmal bezwungen werden muss.«

TTC Paderborn II gewinnt Kreisderby 9:6

Unterdessen sorgte in der Herren-Bezirksliga der TTC Paderborn II im Kreisderby gegen den TTV Salzkotten beim 9:6-Erfolg für die erste Saisonniederlage der Sälzer. Während bei den Paderbornern mit Michael Kuhlmann und Nikolaus Schwarzer zwei Spieler doppelt punkten konnten, schaffte dieses bei den ersatzgeschwächten Gästen nur Spitzenspieler Slavomir Grezlik.

Die Spiele vom Wochenende in der Übersicht – Herren-Verbandsliga: SV Bergheim - TuRa Elsen (Samstag, 18.30 Uhr). Herren-Landesliga: TuRa Elsen II - TTC Paderborn (Samstag, 17.30 Uhr). Herren-Bezirksliga: TSV Schloß Neuhaus - TuS Bad Wünnenberg (Freitag, 20 Uhr). Herren-Bezirksklasse: TuS Schieder-Schwalenberg - TuRa Elsen III (Freitag, 20 Uhr), SV Menne II - TTC Bad Lippspringe (Freitag, 20 Uhr), DJK Adler Brakel - SV Etteln (Freitag, 20 Uhr). Jungen NRW-Liga: TuRa Elsen - LTV Lippstadt II (Sonntag, 11 Uhr). Mädchen NRW-Liga: TV Büren (Samstag, 11 Uhr).