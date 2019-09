Der 37. Spartathlon hat am Freitagmorgen begonnen: Frank Ewen (links), hier beim Start an der Akropolis, wird unterstützt von Freundin Elke und Kumpel Yilmaz (rechts). 246 Kilometer sind es bis Sparta. Foto: Elke Ewen

Bei der 37. Auflage dieses 246 Kilometer langen Laufes haben sich 400 Männer und Frauen aus 53 Ländern von der Akropolis in Athen (anfänglich durch dichten Berufsverkehr) auf den beschwerlichen Weg gen Sparta gemacht, der garniert ist mit heißen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit sowie 3000 Höhenmetern. Es ist ungefähr die Entfernung Hamburg – Berlin, die Frank Ewen nonstop in maximal 36 Stunden zu bewältigen hat. Diese Vorgabe will der Mann aus Sudhagen gerne deutlich unterbieten und möglichst schon am Nachmittag das Ziel, die Statue von König Leonidas in Sparta, berühren.

Die Veranstalter überwachen strenge Zeitlimits in den einzelnen Streckenabschnitten. »Das ist einfach ein faszinierender Lauf. Damit erfülle ich mir einen Traum«, bekennt Ewen. Die Mittagshitze am Freitag wies bei wolkenlosem Himmel bis zu 37 Grad auf. Die ersten 31,2 Kilometer absolvierte Frank Ewen, der unterstützt wird von Freundin Elke und Kumpel Yilmaz, in 2:46 Stunden. Nach 83,4 Kilometern zeigte die Uhr 8:20:46 Stunden an. Der erfahrene Ultraläufer wird seinem Körper etwa 22.000 Kalorien zuführen, um der physischen Belastung standzuhalten. Das Finale wird es emotional in sich haben. Infos im Netz: www.spartathlon.gr/en/