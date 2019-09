Von Markus Schlotjunker

Schloß Neuhaus (WB). Es ist geschafft: Am dritten Spieltag der Handball-Landesliga gelingt dem Aufsteiger TSV Schloß Neuhaus der erste Sieg. Die Schlossherren gewannen gestern Abend ihr Heimspiel gegen den TV Sachsenroß Hille in der Höhe verdient mit 29:22 (14:8). »Wir waren heute über 60 Minuten konzentriert und stets mit Leidenschaft dabei. Auch bei unserer hohen Führung haben wir nie nachgelassen«, lobte TSV-Trainer Michael Steffan.

Die Gastgeber starteten mit sehr viel Tempo in die Begegnung. Die Gäste kamen zunächst gar nicht hinterher, so dass die Schuster-Brüder Fabian und Felix ein ums andere Mal trafen. Nach einem erfolgreichen Solo von Fabian Schuster zum 4:1 zeigte der Hiller Trainer schon die Grüne Karte zur Auszeit.

Vorne verwarfen die Gäste viel

So langsam fand der TV auch ins Spiel, zumindest was die Defensive anbelangt. Vorne verwarfen die Gäste weiterhin viel, wurden geblockt oder parierte TSV-Torwart Ruben Süß. Warum es plötzlich bei 8:6 doch eng wurde, lag an den vielen vergebenen Chancen der Neuhäuser, die mehrmals frei durch waren, aber nicht ins Tor trafen. So zielte Fabian Schuster zweimal so genau, dass er erst den linken und später den rechten Pfosten traf.

Die Partie wurde auch etwas härter, da die schnellen Gastgeber teilweise nur durch Foulspiel gestoppt wurden. Zum Beispiel wurde Felix Schuster mitten im Lauf vom gegnerischen Spieler am Hals getroffen musste erst einmal vom Feld. Es war schließlich der dritte Schuster-Bruder Dominik, der gegen Ende der ersten Hälfte dem TSV mit den Toren elf bis 15 das besorgte, was er verdient hatte: eine hohe Führung. Immer wieder zog Dominik, der nach überstandener Verletzung sein Comeback feierte, nach innen und ließ dem Hiller Torwart keine Chance.

»Das war ein gutes Abwehrverhalten mit einem starken Torwart«

TSV-Trainer Michael Steffan war zur Pause nicht ganz zufrieden: »Das war ein gutes Abwehrverhalten mit einem starken Torwart. Vorne haben wir allerdings einige Tore zu wenig geworfen.« Die Defensive war auch in Hälfte zwei der Schlüssel zum Erfolg. Nach 37 Minuten stand es schon 18:10, nach 46 führte der TSV 22:14. Die Hiller kamen zwar gegen Ende der Partie noch mal etwas auf, als die Schlossherren im Gefühl des sicheren Sieges etwas fahrlässiger agierten, aber zu weniger als fünf Toren Rückstand (20:25, 55.) reichte es nicht. TSV: Süß, Lippe – Felix Schuster (3), Schmidt, Born (1), Langer (1), Cermirtan (2), Stammen, Gettert (4/3), Lange, Dominik Schuster (11), Fabian Schuster (4), Kuhlenkamp (3), Czaja