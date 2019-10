In der stimmungsvollen Turnhalle der Friedrich-von-Spee Gesamtschule in Paderborn lag schon während des Einturnens eine klare Kampfbereitschaft beider Mannschaften in der Luft. Ein Unentschieden wie in der vorigen Saison wollte diesmal niemand haben.

Die mit nur sieben Mann angetretenen Paderborner eröffneten den Wettkampf mit Tim Renger, der mit wenig Fehlern ein erstes Unentschieden erturnte. Absoluter Topscorer war Marcel Jörgens, der sich angeschlagen durch seine Übung kämpfte und ganze vier Scorepunkte sicherte.

Mit einem Zähler weniger auf Paderborns Konto ging es schließlich ans Pauschenpferd und dann an die Ringe. Marc Lemperle (12,25) erturnte die höchste Wertung am Pferd, Moritz Brüggemann (14,15) seine Bestleistung in dieser Saison an den Ringen. Trotz kämpferischem Einsatz vergrößerte sich der Abstand auf 11:15 Scorepunkten zu Gunsten der Gäste aus dem Münsterland.

Anspruchsvolle Sprünge

Nun hieß es: »Wenigstens noch Gerätepunkte sammeln«, so der Teamchef, Taktiker, Moderator und Turner Felix Pott. Gesagt, getan; mit 3:4 Punkten schaffte es die Riege aus Paderborn, den Sprung für sich zu entscheiden. Dabei zeigten die Turner anspruchsvolle und reizvolle Sprünge, ganz zur Freude der Zuschauer. Nach dem fünften Gerät, dem Barren, und einem bis dahin Kräfte raubenden Wettkampf lagen zwischen den beiden befreundeten Mannschaften vier Punkte Differenz zu Gunsten Stadtlohns.

Allerdings sollte es am Königsgerät nichts mehr zu holen geben. Aufgrund der dezimierten Anzahl an Turnern waren am Reck die Akkus sichtbar leer. Auch die Anfeuerung konnte kaum noch Energiereserven hervorrufen. Das Endergebnis fiel mit 17:34 deutlicher aus, als es der Wettkampfverlauf zunächst vermuten ließ. Letztlich war die SG doch stolz auf sich und seinen Nachwuchsturner Alejandro Peters sein, der sich gleich an vier Geräten den deutlich älteren Stadtlohnern stellen musste.

Nun heißt es: regenerieren, die Übungen stabilisieren und sich optimal auf den kommenden Heimwettkampf gegen die Kunstturnschule aus Mettingen vorzubereiten. An diesem Samstag geht es um 12 Uhr wieder auf dem Kaukenberg an die Geräte; gerne dann auch mit dem ersten Sieg vor heimischer Kulisse.