Von Jörg Manthey

Die ersten sechs Punkte auf dem Weg zur Titelverteidigung sind eingesackt. Eine Woge der Euphorie war Freitagabend spürbar. Der Deutsche Rekordmeister und zehnmalige Europapokalsieger dominierte die Partie von Anfang an. »Es war absolut spitze, vor so vollen Rängen zu spielen und den Paderborner Zuschauern zu zeigen, wo wir als Team schon zu Saisonbeginn stehen. Diese kurze Nummer, mal eben die Hamburger wegzuhauen, hat mir mega Freude bereitet. Ich hab’s total genossen«, schwärmte Europameister Kandra, dem kein Jetlag anzumerken war. Am Mittwoch hatte er noch in Philadelphia das Achtelfinale der US Open gespielt.

Wirths: Bachelorarbeit, Umzug, Sieg

Cederic Lenz, aus der eigenen Talentschmiede hervorgegangen, gab die Richtung mit einem furiosen 11:1 im ersten Satz vor. Lucas Wirths erhöhte auf 2:0 und zeigte sich hinterher erleichtert. »Ich bin sehr froh, dass der Saisonauftakt nach der kleinen Pause nach dem Europapokal gelungen ist.« Wirths hatte nach dem Edinburgh-Triumph noch seine Bachelorarbeit vollendet und war zusätzlich auch umgezogen.

Raphael Kandra ließ dem niederländischen Trainer der Hamburger Bart Wijnhoven beim 11:3, 11:3, 11:4 ebensowenig eine Chance wie Nicolas Müller, der sich mit 11:2, 11:9, 11:2 behauptete. Die Hamburger hatten im Sommer beschlossen, die Förderung der Jugend weiter zu forcieren. Bart Wijnhoven: »Wir stehen heute mit unserer Jugendarbeit da, wo der Paderborner Squash Club bereits vor 20 Jahren war.«

Fitter Lenz lässt Oldtimer alt aussehen

Am Sonntag gegen den 1. SC Diepholz musste Cederic Lenz den ersten Satz gegen Dennis Jensen abgeben. Der Oldtimer (44) setzte ihm mit Tempowechseln zu. So dauerte es eine Weile, bis der Paderborner richtig ins Spiel fand. Über seine Fitness und Konstanz drehte Lenz das unterhaltsame Match kompromisslos – 3:1.

Lucas Wirths erhöhte problemlos auf 2:0, zeigte bei seinem Dreisatzsieg eine spielerisch starke Vorstellung und zermürbte sein Gegenüber nach anfangs ausgeglichenen Ballwechseln mit seiner ausgezeichneten Fitness.

Raphael Kandra stellte mit seinem deutlichen 3:0 über den englischen Profi Richie Fallows vorzeitig den PSC-Gesamterfolg sicher. »Er war etwas schwach im Kopf. Ich habe es gut umsetzen können, ihn gar nicht erst ins Spiel zu lassen«, meinte Kandra, der seinem Gegner kaum Angriffsfläche schenkte. Schlussspieler Nicolas Müller machte den zweiten 4:0-Streich des Wochenendes mit einem tadellosen 3:0 über den Niederländer Dylan Bennett perfekt. »Nur ein Satzverlust in zwei Spielen, da brauchen wir uns wirklich nicht zu beschweren«, freute sich Kandra auf das Kommende.

Das nächste Heimspiel der Paderborner steigt am 3. November (14 Uhr). Gegner im Ahorn-Sportpark ist dann der RSB in Rheydt.

Ein Punkt für PSC II

Die 2. Mannschaft des PSC musste sich am zweiten Spieltag der NRW-Liga im Freizeitland Hasbergen mit einem Punkt begnügen. Friedrich van Rossum, Asier Rekalde, Paul Ecker und Frank Leidiger rangen zunächst dem 1. Dorstener SC ein 2:2-Remis ab. Im Anschluss gab es eine 1:3-Niederlage gegen den SC Hasbergen.

Frauen siegen zweimal

Für die PSC-Frauen gab’s in der NRW-Liga in Duisburg die volle Ausbeute von sechs Punkten. Franziska Hennes, Annika Wiese und Nour Safaey-Hassan setzten sich gegen Gastgeber SRC Duisburg 2 (3:0) jeweils in drei Sätzen durch. Die Partie gegen den RSB in Rheydt endete mit einem 2:1. Hennes war gegen die belgische PSA-Profispielerin Tinne Gilis chancenlos (0:3), ihre Teamkolleginnen gewannen jeweils mit 3:0.