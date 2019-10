Paderborn (WB/jm). Die Sportschützen des SSV St. Hubertus Elsen haben am ersten Wettkampfwochenende in der Luftgewehr-Bundesliga gleich einen Dämpfer erhalten.

Konnte am Samstag in Gelsenkirchen Aufsteiger KKS Nordhemmern noch knapp 3:2 bezwungen werden, so folgte tags darauf ein 1:4 gegen den SV Gölzau. »Es wird hammerhart in diesem Jahr. Die Einschätzung, dass Jeder Jeden schlagen kann, ist definitiv gegeben«, resümierte Elsens 1. Vorsitzender Markus Quickstern.

István Péni sorgt für Schrecksekunde

István Péni sorgte für eine kleine Schrecksekunde im Elsener Lager, als er nach einer Pause nur eine 4 schoss. Zum Glück hatte Pénis Gegnerin auch nicht ihren besten Tag erwischt, sodass der Ungar den Punkt für seinen neuen Klub holte. Tatjana Spies war in ihrem ersten Bundesligawettkampf eine gewisse Anfangsnervosität anzumerken, derweil Denise Palberg mit den Lichtverhältnissen haderte und nicht so recht in den Wettkampf fand. Nach dem 1:2-Rückstand zeigte Dirk Steinicke mit 397 Ringen einen hervorragenden Wettkampf. Trainer Heinz Reinkemeier lobte: »Eine sehr schmuckvolle Vorstellung.« Bastian Blos bewahrte die Nerven und tütete den 3:2-Gesamtsieg für den SSV St. Hubertus Elsen ein.

Nach vier Elsener 3:2-Siegen in den Vorjahren gegen SV Gölzau ging das Duell diesmal auch deshalb 1:4 aus, weil die Schützen des Rivalen ihre 40 Schuss in kürzerer Zeit absolvierten; ein Vorteil. In dem Wissen, was sie nun schießen mussten, sahen sich Elsens Sportler entsprechend unter Druck. Weder István Péni kam damit klar noch Denise Palberg, die ihre solide Leistung nicht zu veredeln wusste und im vierten Stechschuss den möglichen Punkt abgab – 10:10,6. Dirk Steinicke (96:97), der mit seiner Ausbeute von 390 Ringen nicht zufrieden war, und Bastian Blos (97:98) mussten ihre letzte Serie jeweils knapp abgeben. Mit vier konstanten 99er-Runden sorgte Nadine Hochgeschurz an Position fünf für den verdienten Ehrenpunkt.

Ergebnisse

KKS Nordstemmen - Hubertus Elsen 2:3. Ann-Kathrin Näther - István Péni 0:1 (379:390), Nadine Gudert - Tatjana Spies 1:0 (392:391), Stine Andersen - Denise Palberg 1:0 (394:389), Ayleen Heuft - Dirk Steinicke 0:1 (393:397), Dana Klingebiel - Bastian Blos 0:1 (388:393).

Hubertus Elsen - SV Gölzau 1:4. István Péni - Tomasz Bartnik 0:1 (396:398), Denise Palberg - Charleen Bänisch 0:1 (394:394), Dirk Steinicke - Weronika Bartnik 0:1 (390:391), Bastian Blos - Annika Neumann 0:1 (392:393), Nadine Hochgeschurz - Natalie Pfeiffer 1:0 (396:392).