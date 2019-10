Trainer Peter Berhorst erlebte gegen Holsen eine ganz andere Westenholzer Mannschaft als noch am vergangenen Wochenende. »Alles was ich in Verl vermisst habe, hat die Mannschaft heute gezeigt. Wir haben mit viel Willen und Leidenschaft gespielt und Teamgeist bewiesen«, so der Coach. Dabei ging es nicht gut los, denn nach 22 Minuten ging Holsen mit 1:0 in Führung, als Niklas Wüllner am zweiten Pfosten stehend den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Aber die Hausherren reagierten schnell. Sören Hilgers passte auf Patrick Kosfeld und schon stand es 1:1. Drei Minuten lief es genau anders herum. Marius Franz passte auf Kosfeld und der bediente den völlig freistehenden Hilgers. Der schoss den SuS in Führung. »In dieser Phase hatten wir alles im Griff. Und dann passen wir einmal nicht auf«, sah Berhorst nur sechs Zeigerumdrehungen nach dem 2:1 den Ausgleich durch Jan Menne. Aber damit war die erste Hälfte immer noch nicht erledigt. Kurz vor dem Pausenpfiff läuft Dominik Riemer mit Ball in den Strafraum und zieht das Foul. Kosfeld trifft aus elf Metern zur erneuten Führung.

Westenholz vs. VfL Holsen 3:2 Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Nach der Pause stellte Holsen um spielte mit Dreierkette und zwei Spitzen. »Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und einen tollen Einsatz gezeigt«, meinte Berhorst, der in den zweiten 45 Minuten vier gute Kontermöglichkeiten seines Teams sah.

Am Ende stand der fünfte Saisonsieg, mit dem Westenholz den sehr guten vierten Tabellenplatz festigen konnte. SuS Westenholz: Brink – Höber, Tölle, Relard, Franz, (66. Vogt), Parrotta, Kosfeld, Riemer (87. Berkemeier), Hilgers (83. Meiwes), Schormann, Jürgensmeier Tore: 0:1 Wüllner (22.), 1:1 Kosfeld (31.), 2:1 Hilgers (34.), 2:2 Menne (40.), 3:2 Kosfeld (45.+1, Foulelfmeter)