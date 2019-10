TuRa Elsen - DJK Mastbruch 3:1 (2:0). Der Aufsteiger zeigte einen mutigen Auftritt, attackierte die DJK früh und stellte die Gäste so immer wieder vor Probleme. In der elften Minute belohnte Patrick Teixeira die Elsener mit dem 1:0. Mastbruch vergab anschließend einige Chancen, was Tim Jacobsmeyer noch vor dem Seitenwechsel mit dem 2:0 bestrafte (26.). »Wir haben deutlich besser gespielt als in den Vorwochen«, lobte TuRa-Coach Andreas Hagenbrock, der in der 70. Minute das 3:0 durch Daniel Wegener bejubeln durfte. Der Treffer von Mastbruchs Steffen Klesser zum 3:1-Endstand kam zu spät (82.). »Die Niederlage wirft uns nicht um«, meinte DJK-Trainer Roberto Busacca.

TuRa Elsen gewinnt gegen SF DJK Mastbruch mit 3:1 Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

TuRa Elsen: Flügel – Hoppe, Brüggenthies, Beckmann, Jacobsmeyer (71. Giesguth), Fröhleke, Neubert (75. Hoppe), Adejoju, Lummer (66. Redder), Teixeira (77. Göllner), Wegener

DJK Mastbruch: Raspel – Wycisk, Plasshenrich, Hartmann, Brinkmann, Fuchs (68. Kanzlsperger), Schulte (71. Klesser), Fortak, Bremer, Kröger (75. Pereira), Hagen

SC Borchen - SV GW Anreppen 1:2 (0:1). Der SC Borchen spielte eine schwache erste Halbzeit und lag zur Pause nach einem sehenswerten Treffer von Janosch Kersting mit 0:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber deutlich verbessert und belohnten sich mit dem 1:1 durch Atilla Atac (62.). Den Siegtreffer für Anreppen erzielte der eingewechselte Henner Simon in der 76. Minute. Borchens Co-Trainer Andreas Wegener sprach von einer »letztlich verdienten Niederlage«. Anreppens Trainer Werner Linnenbrink war dagegen zufrieden: »Die Jungs haben das gut gemacht.«

SC Borchen: Hofnagel - Ahlemeyer, P. Wegener, Koy, Atac, Cazacu, Wedel (46. J. Wegener), Meiss, Kemadjou (46. Markman), Wübbeke, Budde (77. Winter)

SV GW Anreppen: Meermeyer – A. Brinschwitz, Peitz, Jähn, Bunte, Schmal (85. Vogler), Kersting, Austerschmidt (69. Friesen), Grabbe (90. Khanzadeh), Beatrix (52. Simon), C. Brinschwitz

SCV Neuenbeken - Spvg. Brakel II 5:1 (1:0). Im ersten Spielabschnitt tat sich der neue Tabellenführer gegen den Vorletzten in einer zerfahrenen Partie schwer, ging aber dennoch durch Markus Witmann mit 1:0 in Führung (31.). »In der zweiten Halbzeit haben die Jungs sehr spielfreudig agiert«, bilanzierte SCV-Coach Marco Cirrincione. Der eingewechselte Peyman Gorji per Dreierpack (47., 75., 89.) und Alexander Doms (65.) trafen.

SCV: Türk – Doms, Wegs (73. Janik), Soylu, Witmann, Hölscher (66. Nesic), Seidler, Erisa, Pohlmann (80. Horoszko), Bornefeld, Soumah (46. Gorji)

RSV Barntrup - SV Heide Paderborn 0:5 (0:0). Die Gäste waren wie erwartet von Beginn an die bessere Mannschaft, vergaben allerdings zu viele Chancen. Die beste ließ Luca D’Angelo liegen, als er in der 20. Minute einen Elfmeter verschoss. »Wir hätten noch höher gewinnen können oder sogar müssen. Nach der Pause ging es dann aber Schlag auf Schlag und wir haben unsere Chancen genutzt«, berichtete Heides Trainer Markus Driller. Die Treffer für den Tabellenzweiten erzielten Norbert Gaszman (54.), Luca D’Angelo (56.), Darwin Lange (57.) und Mike Franz (70., 89.).

SV Heide: Witschen - Poyraz (46. Kem. Aydincan), Prib, Gaszman (58. Franz), Rasche, D’Angelo, Law (63. Nowakowski), Lüke (59. Wienhold), von Cysewski, Bergschneider

PTSV Detmold - SV Atteln 0:4 (0:2). Den großen Personalproblemen zum Trotz zeigte der SV Atteln ein starkes Auswärtsspiel und gewann auch in der Höhe verdient. »Das war eine Eins mit Sternchen«, lobte SVA-Trainer Frank Ewert. Kai Schumacher (10., 61.), Dennis Makosch (24.) und Patrick Wöhning per Strafstoß (49.) trafen für die Gäste.

SV Atteln: Lauhoff – Pietsch (59. Spottke), Schäfer, Pöppe, Mader, Backhaus (74. Köhler), Wöhning, Volbert (76. Drake), Schumacher, T. Becker, Makosch (67. Tews)

SG Hiddesen-Heidenoldendorf - BV Bad Lippspringe 2:1 (1:0). BVL-Coach Tobias Tschernik war nach der Niederlage bedient: »Wir haben absolut verdient verloren.« Christian Dobrotts Anschlusstreffer zum 1:2 kam aus Gästesicht zu spät (85.).

BVL: Hanf – Breit, Breder, Ari, Ratnasingam (82. Velichkovski), Dobrott, Schwamborn (46. Peters), Mulansky, Kouotang (82. Kouotang), Sill, Marx (46. Balomog)

Delbrücker SC II – FC BW Weser 2:0 (0:0). Die Gastgeber verpassten es zunächst, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. »Wir haben große Chancen liegen gelassen. Außerdem hat Wesers Torhüter Dennis Ferranti richtig gut gehalten«, berichtete DSC-Coach Benjamin Braune. Erst in der 85. Minute gingen die Delbrücker durch Nico Leifeld in Front, vier Minuten später entschied Christian Ilia die Partie (89.).

DSC II: Ahlers – Leifeld, Brinkmeyer, Saad, Aydin (61. Ilia), Ogan, Meiß (80. Kurt), Mersch (67. Kahraman, Penner (46. Schulte), Austerschmidt, Halfmann