Von Jörg Manthey

Paderborn (WB). Bewegliches Verteidigen, schnelles Umschaltspiel, aggressiv und mannschaftsdienlich in der Offense: Kendale McCullum ist mit seinen 1,85 Metern einfach der Größte. Der sympathische Rookie, vor der Saison vom Lewis College in Romeoville/Illinois an die Pader gekommen, hat sich zum unverzichtbaren Anführer der Uni Baskets Paderborn gemausert.

Das mit Spannung erwartete Duell der Point Guards gegen Landsmann David Dennis entschied er am Samstagabend unzweideutig für sich. Ein großer Mosaikstein dafür, dass die Uni Baskets die Wiha Panthers Schwenningen mit 96:75 bändigen konnten. »Ein Wahnsinn, was der spielt«, meinte sogar Dennis fast ehrfürchtig. Dieser erste Sieg spülte die Baskets rauf auf Platz zwölf.

Rauf auf Platz zwölf

Auch wenn der 23-Jährige überragende individuelle Werte aufweist, so hilft er mit seiner Kreativität und Variabilität auch mit, das Team besser zu machen. »Kendale war der absolute Wunschspieler unseres Trainers für diese Position. Jetzt sehen wir, warum. Der Junge ist ein absoluter Glücksgriff«, schwärmte Geschäftsführer Dominik Meyer.

Alen Velcic, Headcoach der Schwenninger Panther, bemängelte die Abfuhr in der Maspernhalle als »beschämende Leistung« und schloss mit den Worten: »Paderborn hatte mehr Feuer als wir. Wenn sie so weiterspielen, werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.« Die Zuhörer im VIP-Raum quittierten die Einschätzung anerkennend mit lautem Klatschen. »So viel Applaus hat hier noch kein Gästetrainer bekommen«, schmunzelte Timo Schäfers, Moderator der Pressekonferenz.

In Liga-Statistiken mehrfach im vorderen Bereich

Basketballer lieben Statistiken als geradliniger, unbestechlicher Richter. Nach fünf Spieltagen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A weist das Zahlenmaterial schon eine gewisse Aussagekraft für Analysezwecke aus. Die Baskets sind mehrfach in vorderen Regionen zu finden. Kendale McCullum etwa ist mit im Schnitt 23,5 Punkten der Topscorer der Liga. Jackson Trapp (16 Punkte im Schnitt) nimmt Rang fünf bei den Shooting Guards ein, Ryan Patrick Logan (12,8 Punkte im Schnitt) ist Neunter in der Effektivriege der Power Forwards. Und dann ist da ja noch die gewachsene Dreier-Quote von 37,1 Prozent (43 von 116 Versuchen versenkt) – Position fünf in der Liga hinter Chemnitz (42,6 Prozent), Tübingen (41,6), Schwenningen (40,2) und Heidelberg (39,5). Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht, dass sich Samstag erneut zu Hause eine prima Möglichkeit bietet, die Position weiter zu verbessern. Die Kirchheim Knights haben fünfmal verloren und weisen die löchrigste Defense auf. Dann will 2,08-Meter-Riese Martin Seiferth die Kulisse wieder mit spektakulären Dunkings verwöhnen. Samstag wurde er dank präziser Pässe in Ringhöhe von Demetrius Ward wunderbar in Szene gesetzt. »Habt Ihr das auch alles auf Video festgehalten?«, fragte er stolz die Filmcrew.

Tickende Zeitbombe bleibt die kleine Neuner-Rotation. Coach Steven Esterkamp: »Wir müssen aufpassen, dass sich einige unserer Jungs auf Dauer mit Einsatzzeiten nicht überbelasten.«