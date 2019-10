Paderborn (WB/kroc). In der Tischtennis-Oberliga der Damen hat der TTV Hövelhof mit dem 7:7 in Bergneustadt zwar den ersten Punktverlust der Saison verbucht. Da das Team allerdings nur drei Spielerinnen aufbieten konnte, war diese Leistung aber mehr als achtbar. Bei den Herren marschiert Verbandsligist TuRa Elsen weiter unaufhaltsam an der Tabellenspitze. Das Spiel von Landesligist TTC Paderborn beim TTC Enger ist kurzfristig auf den 8. November verlegt worden.

Damen-Oberliga

TTC Schwalbe Bergneustadt - TTV Hövelhof 7:7. Mit bloß drei einsatzfähigen Spielerinnen traten die Sennedamen die Reise ins Bergische Land an. Vier Partien gingen also kampflos an den Gastgeber. Dennoch reichte es nach einer enormen kämpferischen Leistung zu einem Unentschieden (22:26 Sätze). Melinda Maiwald zeigte dabei eine starke Vorstellung, gewann ihre drei Einzel und an der Seite von Löher auch ihr Doppel. Aber auch Sarah Löher wusste zu überzeugen; sie gewann zwei Spiele. Da sich auch Paula Brock in die Siegerliste eintragen konnte, blieb Hövelhof, mit 5:1 Zählern Vierter, weiter ungeschlagen.

Herren-Verbandsliga

TuRa Elsen - TuS Sundern 9:1. Die TuRa marschiert weiter ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. In bisher sechs Partien haben sie erst ganze acht einzelne Spiele abgegeben. Diesmal bei insgesamt nur sieben verlorenen Sätzen war es das Einzel Julian Ahlemeyers.

Herren-Landesliga

TTSG Rietberg-Neuenkirchen - TuRa Elsen II 9:4. Die Verbandsliga-Reserve kam zu keinem Zeitpunkt für etwas Zählbares in Frage. Lediglich Tobias Hessel erwischte einen Schokoladentag und gewann seine beiden Einzel und an der Seite von Jürgens auch sein Doppel. Darüber hinaus war nur Norbert Meyer erfolgreich.

Herren-Bezirksliga

TSV Schloß Neuhaus - TTV Höxter 9:7. Dem Gastgeber gelang in einer spannenden Partie der zweite Saisonerfolg. Das untere Paarkreuz Alexander Berger und André Ortmann hielt sich mit zusammen fünf Punkten schadlos. Ebenfalls ohne Niederlage blieb Spitzenspieler Sören Struck. Der gewann seine beiden Einzel und an der Seite von Gerrit Wiebe auch seine beiden Doppel.

SC Wiedenbrück - TuS Bad Wünnenberg 6:9. Der Aufsteiger marschiert weiter als einziges Team ohne Punktverlust an der Ligaspitze. Hans-Norbert Blome und sein Filius Nils holten im unteren Paarkreuz alle vier möglichen Punkte. Darüber hinaus scorten noch Markus Schöling, Carlos Lesen, Anselm Prokopp, sowie die Doppel Gerlach/Schöling und Prokopp/Hans-Norbert Blome.

TTSV Schloß Holte Sende - TTV Salzkotten 9:5. Nach gutem Saisonstart müssen die Sälzer ihren Personalproblemen Tribut zollen und kassierten die dritte Niederlage in Serie. Mit zwei Einzelsiegen glänzte Ersatzspieler Ralf Boch.

Herren-Bezirksklasse

TTC Bad Lippspringe - TSV Schloß Neuhaus II 9:4. Die Schloßherren zeigten mehr Gegenwehr als erwartet. Dennoch reichte es nur zur Ergebniskosmetik durch eine starke Nicole Stich, die ihre beiden Einzel gewinnen konnte, sowie durch die Doppel Struck/Stich und Kürpick/Reineke. Beim Favoriten hielt sich das starke obere Paarkreuz Tobias Huber und Timo Wagner mit vier Siegen schadlos. Zudem holte jeder Spieler ein Einzel.

DJK Adler Brakel - TuRa Elsen III 7:9. TuRa brachte dem Meisterschaftsfavoriten die erste Saisonniederlage bei und schob sich damit selber in den erweiterten Favoritenkreis. Dabei begann das Spiel denkbar schlecht – 0:4. Es begann eine fulminante Aufholjagd. Franz-Josef Brüggemeier, Fabian Eusterholz und Dominik Lüke glänzten mit Doppelsiegen. Dazu punkteten noch Simon Nachtigall, Max Ignatik und das Schlussdoppel Nachtigall/Rothe.

TTV Horn-Bad Meinberg - SV Etteln 9:7. Der Aufsteiger kassierte bei einem insgesamt ausgeglichenen Satzverhältnis eine unglückliche Niederlage. Thomas Raschper und Anton Voss steuerten mit zusammen fünf Zählern den Löwenanteil der Punkte bei, verloren allerdings das Schlussdoppel. Die restlichen Punkte holten Markus Müller und Sebastian Wittmann.