Von Timo Schäfers

Paderborn (WB). Am kommenden Wochenende sind erstmals beide Nachwuchsmannschaften der Uni Baskets im Einsatz. Während die U16 mit einem Doppelspieltag in die neue Saison startet, gastiert die U19 am zweiten Spieltag bei den Phoenix Hagen Juniors.

JBBL

Nach der starken Vorsaison hofft der neue U16-Trainer Nikola Milosevic darauf, dass »wir erneut eine gute Rolle spielen können«. Zwar fehle der Mannschaft »ein Topspieler wie Peter Hemschemeier. Dafür werden wir versuchen, mehr als Team zu agieren und so unsere Spiele zu gewinnen«. Ziel der Paderborner ist es, in die Hauptrunde einzuziehen, was gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Klassenerhalt wäre. Zu den Favoriten zählt Milosevic seine Schützlinge aber nicht: »Vechta und Hagen sind die stärksten Mannschaften, dahinter ist alles offen. Ich erwarte viele spannende und enge Partien. Wir werden in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um etwas mitzunehmen.«

Zum Auftakt müssen die Paderborner am Samstag (12.30 Uhr) beim »Topfavoriten« Phoenix Hagen Youngsters antreten, nur einen Tag später, am Sonntag (12.30 Uhr), gastieren die Metropol YoungStars in der Sporthalle des Reismann Gymnasiums. »Der Auftakt hat es mit dem Doppelspieltag in sich. Wir werden aber dennoch versuchen, beide Spiele für uns zu entscheiden und haben auch eine Chance darauf, wenn wir unsere beste Leistung abrufen«, meint Milosevic, der viele seiner Spieler noch aus dem Vorjahr kennt, als er neben der U19 auch die U14 der Paderborner betreut hat. Einer der spannendsten Baskets-Personalien ist Nicolas Marty-Decker, der im Sommer erstmals für die chilenische U14-Nationalmannschaft aufgelaufen ist.

Kader: Kenrick Ejeagwu, Andrew Buchholt, Jannis Ridder, Sebastian Morgenstern, Dominic Oel, Laurent Hils, Jannis Kob, Nicolas Marty-Decker, Christopher Frey, Jakob Hartmann, Leander Henze, Patrick Werschmann, Marius Alvarez, Torben Plenk, Ben-Luca Port, Leon Anbinder, Nikita Töws

NBBL

Auch am zweiten Spieltag muss die U19 der Uni Baskets auswärts ran. Nach dem knappen 76:74-Erfolg bei den ART Giants Düsseldorf, geht es für die Mannschaft von Headcoach Werner Gorsky am Sonntag (15 Uhr) zu den Phoenix Hagen Juniors. »Wir hoffen, dass uns gegen Hagen wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen«, sagt Gorsky, der in Düsseldorf gleich auf vier Leistungsträger verzichten musste, mit dem Auftritt der verbliebenen Akteure aber äußerst zufrieden war: »Das Spiel so zu gewinnen, wie wir es getan haben, war richtig stark. Die Jungs haben das großartig gemacht.«

Hagen musste am ersten Spieltag dagegen eine Niederlage hinnehmen. In einer unterhaltsamen Partie unterlag Phoenix den Eisbären Bremerhaven mit 95:104. Für einen Lichtblick sorgte Hagens Emil Loch, der in der Vorsaison schon erste Erfahrungen in der 2. Basketball-Bundesliga gesammelt hat und gegen die Eisbären 31 Punkte erzielte.