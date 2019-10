Paderborn (WB). Ellen Rohring hat die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii erfolgreich beendet. Wie bereits in der Dienstagsausgabe kurz berichtet, finishte die 43-jährige Ostenländerin in 13.04,24 Stunden. Und das trotz widrigster Bedingungen.

Während Rohring beim Ironman in Hamburg, wo sie sich als Deutsche Meisterin ihrer Altersklasse für die WM auf Hawaii qualifizieren hatte, in Bestform war, konnte sie für Hawaii fast gar nicht mehr trainieren. Ein hartnäckiger Infekt führte zu einer Zwangspause von vier Wochen. Gerade auf Hawaii angekommen, kam die nächste Zwangspause aufgrund einer Erkältung. Die Paderborner Rechtsanwältin ging den Wettkampf daher bewusst langsam an und versuchte, ihre Kräfte zu schonen.

Lange Trainingspause

Beim Schwimmen versuchte die Athletin alles auszublenden: »Ich habe mich tatsächlich von der Unterwasserwelt verzaubern lassen und einfach nur genossen. Die hohen Wellen und auch die Umwege waren egal.«

Die 180 Kilometer lange Radstrecke ging über den Queen K-Highway von Kona bis nach Hawi vorbei am Flughafen. Ein welliges Terrain mit immer stärker werdenden Winden. In Hawi wartete dann der wahrscheinlich berühmteste Wendepunkt der Triathlonwelt, bevor es auf gleichem Wege etwa 85 Kilometer zurück nach Kona ging. Aber nicht so schnell. Denn die Radstrecke des Ironman Hawaii ist nicht nur mit knapp 1500 Höhenmetern garniert. Die größte Herausforderung lauert mit den Mumuku Winden in der Luft. »Es ging für mich vorwiegend darum, mein Rad unter Kontrolle zu halten. Vor allem auf der 30 Kilometer langen Passage vor und nach dem Wendepunkt in Hawi gab es viele gefährliche Windböen von der Seite«, sagte Rohring. Insgesamt hatten die Frauen, die viel später als die Männer und die Profis gestartet waren, Pech mit dem Wind, da dieser Laufe des Tages immer stärker wird und sich in der Regel gegen Mittag dreht, so dass man sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg Gegenwind hatte.

An Einsamkeit nicht zu überbieten

Auch das Radfahren war an Einsamkeit kaum zu überbieten und Rohring war froh, dass Ihre Familie einen weiten Weg auf sich genommen hatte, um sie bei Kilometer 64 und 124 anzufeuern. Neben den enormen Herausforderungen der Strecke waren es Magenprobleme, die ihr mittlerweile zu schaffen machten und eine optimale Versorgung mit Kohlenhydraten verhinderten.

Der Trubel rund um die Wechselzone in Kailua-Kona war eine willkommene Ablenkung, bevor der abschließende Marathon die zweifache Mutter nicht nur vor eine unfassbare körperliche Zerreißprobe, sondern auch vor eine mentale Herkulesaufgabe stellte. Bei sengender Hitze ging es zunächst auf dem Ali’i Drive in Richtung Wendepunkt, der nach knapp acht Kilometern erreicht war. Auf dem Rückweg hatte man Gelegenheit, in die Gesichter der Leidensgenossen zu blicken und festzustellen: »Auf Hawaii leidet jeder.«

Nach etwa 15 Kilometern stellte sich dann die Palani Road in den Weg. Der Weg zum Ruhm der Triathlonwelt führte hier hinauf. Es sind nur einige hundert Meter, aber die haben es in sich. Oben angekommen, wurde Rohring mit einer Dusche aus Eiswasser belohnt, bevor es erneut auf den Queen K-Highway ging. Gab es auf den ersten 24 Kilometern noch die Gelegenheit, von Zuschauern motiviert und angefeuert zu werden, war damit nun für die letzten und härtesten Kilometer Schluss. Der Zutritt zu diesem Streckenabschnitt ist Fans und Supportern nicht gestattet. Da die Übelkeit so schlimm wurde, dass Rohring kaum noch Wasser zu sich nehmen konnte, wurde ihr Tempo immer langsamer.

Unaufhaltsam rückte das Energy Lab näher. Hier sollte es noch heißer und heftiger werden. Zwar hatte die Altersklassen-Weltmeisterin Beate Görtz Ellen Rohring vor dem Start noch den Tipp gegeben, immer weiter zu traben und nicht zu gehen, aber der Magen spielte so verrückt, dass sie schließlich etwa zwei Kilometer ging. Dabei konnte sie tatsächlich etwas zu sich nehmen, so dass sie den Energy Lab sogar wieder durchlaufen konnte.

Als sie dann aber wieder oben am Queen K-Highway ankam, ging gar nichts mehr. Die letzten Kräfte waren verbraucht, an Nahrungsaufnahme war nicht zu denken und es waren immer noch zwölf harte, anspruchsvolle und lange Kilometer bis ins Ziel auf dem Ali’i Drive. Der Highway führt hier in lang gezogenen Wellen zurück in Richtung Kona, die Rohring an den Rande ihrer körperlichen Leistungs- und Leidensfähigkeit brachten und die sie zum größten Teil nur noch gehen konnte.

Plötzlich konnte sie wieder laufen

Knapp zwei Kilometer vor der Finishline konnten die Athletin des 1. Paderborner Tri Clubs schließlich den Queen K Highway verlassen, um auf die Palani Road abzubiegen. Hier erschüttert jeder Schritt die malträtierte Muskulatur, aber tatsächlich: Jetzt war es so gut wie geschafft: »Es gab wieder Menschen an der Strecke und plötzlich konnte ich wieder laufen.« Eine letzte rechts Kurve und dann fliegt man – ganz egal wie hart der Tag auch gewesen sein mag – in Richtung Finishline auf dem Ali’i Drive, wo Rohring von ihrem Mann Daniel und ihren Kindern Rosa (12) und Justus (9) begeistert empfangen wurde. Am Ziel ihrer Träume.