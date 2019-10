Von Mark Heinemann

Delbrück (WB/MH). Die U21 des SC Paderborn 07 hat den Sprung in die oberen Tabellenränge der Fußball-Oberliga verpasst. Beim 1:2 (1:1) gegen RW Ahlen fehlten am Ende ein paar Prozent. »Das junge Team ist deutlich stabiler als zur gleichen Zeit der vergangenen Saison. Aber, in den entscheidenden Situationen fehlt es an den letzten Prozent Erfahrung. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Einsatzwille hat wieder gepasst«, so SCP-II-Trainer Michél Kniat.