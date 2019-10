Von Frank Brock

Für Delbrücks Trainer Benjamin Braune war schon vor Saisonbeginn klar, dass es für seine junge Mannschaft Probleme geben könnte. »Es war mir völlig klar, dass sich mein Team nach einer kompletten A-Liga-Spielzeit ohne Niederlage erst an die neue Liga gewöhnen musste. Auch eine Serie von fünf sieglosen Spielen in Folge wie nach dem Auftaktsieg gegen die SG Hiddesen/Heidenoldendorf kann immer mal vorkommen. Mittlerweile sind wir aber in der Liga angekommen, wie auch der 1:0-Sieg gegen Primus SV Heide vor vier Wochen zeigt. Auch gegen die anderen Spitzenteams haben wir sehr gut mitgehalten«, bilanziert Braune, bei dessen Mannschaft ganz eindeutig seine Handschrift zu erkennen ist.

Der 33-Jährige legt großen Wert darauf, dass seine Elf auch in der neuen Liga spielerische Akzente setzt. Mit der bisherigen Punkteausbeute von 14 Punkten und Platz zwölf ist Braune nicht ganz zufrieden. »Wir könnten schon sechs Punkte mehr haben, zumal wir zu Serienbeginn vier Spiele nach eigener Führung noch verloren haben«, so der Coach.

Hagenbrock nach 2:5 bedient

Elsens Trainer Andreas Hagenbrock war am Sonntag nach dem 2:5 beim Vorletzten SpVg. Brakel II und dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz restlos bedient. Für den 54-Jährigen war die Rote Karte gegen Andrej Brauer nach 78 Minuten beim Stand von 2:2 völlig unberechtigt. »Der Platzverweis war eine klare Fehlentscheidung. Andrej hat seinen Gegenspieler überhaupt nicht berührt. Entscheidend war in Brakel aber, dass wir 85 Prozent der Zweikämpfe verloren haben. Die Einstellung meiner Mannschaft stimmte über die gesamten 90 Minuten nicht. Wir kassieren gegen eine absolute Durchschnittsmannschaft wie Brakel fünf Gegentore, gewinnen aber eine Woche zuvor verdient mit 3:1 gegen Mastbruch. Ich dachte, meine Mannschaft wäre schon weiter. Nach der schwachen Leistung in Brakel besteht am Dienstag im Training Redebedarf. Glücklicherweise haben meine Spieler schon am Donnerstag gegen den RSV Barntrup die Chance zur Wiedergutmachung«, meint Hagenbrock, der mit den bislang geholten neun Punkten und 14 erzielten Toren sowie Rang 16 nicht zufrieden ist.

Ein Grund für das mäßige Abschneiden der TuRa ist das große Verletzungspech, so musste teilweise wochenlang die komplette Viererkette aus der Aufstiegssaison ersetzt werden.