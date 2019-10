Von Ingo Tschiersch

Paderborn (WB). Am Freitagabend (19.45 Uhr) steigt das Kreisderby in der Fußball-Landesliga zwischen dem SuS Westenholz und dem Hövelhofer SV. Die Vorzeichen sind allerdings anders, als die meisten Fans sie vor der Saison erwartet hätten.

Denn nicht der deutlich höher eingeschätzte HSV tummelt sich im Spitzenfeld, sondern die in der vergangenen Serie nur knapp dem Abstieg entronnenen Westenholzer überraschen auf Platz vier. Dies natürlich auch zur Freude ihres neuen Trainers Peter Ber­horst. »Ich bin mit dem ersten Drittel der Saison sehr zufrieden, denn schließlich sind wir nach der letzten Serie und unserer schwachen Vorbereitung als Absteiger Nummer eins gehandelt worden. Das ist eine richtig schöne Momentaufnahme«, so der Coach.

Aber es läuft nicht nur sportlich gut bei Berhorst. »Es macht richtig Spaß, denn ich bin hier sehr gut aufgenommen worden«, sagt der Trainer. Und dieses gute Gefühl haben vor allem zwei Personen aus seinem sportlichen Umfeld begünstigt. Sein Vorgänger Wilfried Neuschäfer, der ihn nun als Sportlicher Leiter begleitet, und sein Co-Trainer Steffen Höber, der sich ebenfalls bestens beim SuS auskennt und den Einstieg des neuen Trainers deutlich vereinfachte. »Ich spreche jede Woche mit Wille und mein Verhältnis zu ihm ist bestens. Noch enger ist die Zusammenarbeit verständlicherweise mit Steffen, denn mit ihm stimme ich mich in jedem Abschlusstraining für das anstehende Spiel ab«, sagt Berhorst.

Kosfeld macht den Unterschied

Er ist froh, dass er mit Patrick Kosfeld einen Spieler in seinem Kader hat, der in jeder Partie den Unterschied machen kann. Den schon von Neuschäfer beschworenen Zusammenhalt im Team sieht er ebenfalls als großes Plus. »Dass sich die Spieler auf dem Platz gegenseitig helfen, ist sehr schön zu sehen. Dank unserer mannschaftlichen Geschlossenheit sind wir bis auf die Partie gegen Verl immer für Punkte infrage gekommen«, meint Berhorst. Verbesserungsbedarf sieht er in Drucksituationen, die von seinen Spielern noch nicht so gelöst werden, wie er sich das vorstellt.

Und auch wenn man vier Punkte und sechs Tabellenplätze hinter Westenholz liegt, ist man auch in Hövelhof nicht unzufrieden. »Wir haben keinen Grund, uns verrückt zu machen. Wir stehen genauso da wie im Vorjahr und sind daher im Soll«, so Trainer Björn Schmidt, dem allerdings die Konstanz in seinem Team fehlt. Allein die Partien gegen Nieheim und am jüngsten Wochenende gegen Steinhagen sorgten bei ihm für Zufriedenheit. »Ich bin ein sachlich kritischer Trainer, daher gehört einiges dazu, mich zufrieden zu stellen«, sagt Schmidt, der auch die Einstellung seiner Spieler zeitweilig kritisch sieht. »Es ist zu wenig, wenn wir die Partien nur spielerisch gewinnen wollen. Für wichtiger halte ich Aggressivität, Zweikampfverhalten und Leidenschaft. Erst danach kommt das Spielerische«, setzt der Trainer Prioritäten. Sehr zufrieden zeigt sich der Coach mit der Entwicklung von Chris Malena, der in Schmidts Augen den nächsten Schritt gemacht hat. Dagegen bedauert er, dass er mit Jan Henke, Ibrahim Kaba und Malte Müller drei vor der Saison verpflichtete Spieler aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch gar nicht einsetzen konnte.