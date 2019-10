Neuenbekens Torjäger Miguel Soylu (am Ball) trifft mit seinem Team auf seinen Heimatverein SG Hiddesen-Heidenoldendorf. Foto: Andre Adomeit

Paderborn (WB/fb). In der Fußball-Bezirksliga 3 werden am heutigen Donnerstag (Anstoß: 19.30 Uhr) acht Spiele vom 16. Spieltag vorgezogen. Da Primus SV Heide Paderborn sein Spiel gegen den SC Borchen auf den 31. Oktober verlegt hat, könnte der SCV Neuenbeken mit einem Sieg über die SG Hiddesen-Heidenoldendorf wieder die Tabellenführung übernehmen. In zwei Kreisderbys empfängt der Delbrücker SC II den BV Bad Lippspringe und der SV Atteln den SV Grün-Weiß Anreppen.

Neuenbekens Trainer Marco Cirrincione war am Sonntag nach dem 1:1-Remis seiner Elf in Borgentreich sehr verärgert. »90 Prozent reichen in der Bezirksliga gegen die meisten Gegner nicht aus. Mit der SG Hiddesen-Heidenoldendorf erwartet uns ein starker Gegner mit vielen jungen, gut ausgebildeten Spielern. Wir wollen im sechsten Heimspiel den sechsten Sieg«, kündigt Cirrincione an. Vor einem besonderen Spiel steht Torjäger Miguel Soylu. Der 20-Jährige trifft auf seinen Heimatverein, bei dem sein Vater Lütfi Sportlicher Leiter ist.

Mastbruch steht etwas unter Druck

Nach zuletzt bloß zwei Punkten aus drei Spielen steht der Tabellendritte DJK Mastbruch gegen den Neuling SpVg. Brakel II etwas unter Druck. »Wir müssen gegen Brakel unbedingt gewinnen, um nicht den Anschluss an das Spitzenduo zu verlieren. Uns erwartet ein sehr spielstarker Gegner«, meint DJK-Coach Roberto Busacca, der auf Marius Seifert verzichten muss.

Im Altkreisderby empfängt der Tabellenvierte SV Atteln den gut gestarteten SV GW Anreppen. Attelns B-Lizenz-Inhaber Frank Ewert hat großen Respekt vor den Gästen. »Die Anreppener treten in dieser Saison mannschaftlich sehr geschlossen als kompakte Einheit auf. Uns erwartet eine schwere Aufgabe«, vermutet Ewert, der wieder auf Neuzugang Alexander Tews zurückgreifen kann. Zudem freute sich Ewert am Sonntag beim 2:3 beim SV Heide über das Comeback Nils Beckers, der nach siebenmonatiger Verletzungspause erstmals seit März 2019 wieder zum Einsatz kam.

Anreppen verpflichtet Torhüter Jürgensmeier

Obgleich die Anreppener mit der Empfehlung von zehn Punkten aus den zurückliegenden vier Spielen ins Altenautal reisen, sieht Trainer Werner Linnenbrink sein Team am Hainberg als Außenseiter. »Obwohl beide Teams in der Tabelle nur drei Plätze trennen, ist der SV Atteln der Favorit. Trotzdem wollen wir uns natürlich so gut wie möglich verkaufen», sagt der 44-Jährige, dem Jan Penner, Alexander Brinschwitz und Andre Jähn fehlen. Mit Malte Jürgensmeier vom Delbrücker SC haben die Grün-Weißen einen neuen Torwart verpflichtet, der ab dem 1. Februar 2020 spielberechtigt ist.

Der sich zuletzt im Aufwind befindende Neuling Delbrücker SC II will im Spiel gegen den BV Bad Lippspringe den vierten Heimsieg einfahren. »Nach zuletzt zehn Punkten aus fünf Spielen wollen wir in den Spielen gegen den BVL und am Sonntag gegen Brakel II den Anschluss ans Mittelfeld herstellen«, verrät DSC-Coach Benjamin Braune, dem neben den Langzeitverletzten auch Raphael Meiß (Gelb-Rot-Sperre) fehlt.

Tschernik freut sich aufs Duell mit seinem Ex-Klub

BVL-Trainer Tobias Tschernik freut sich sehr auf das Duell mit seinem Ex-Verein. »Wir stellen uns in Delbrück auf einen offenen Schlagabtausch ein. Wir sind gut vorbereitet und haben einen Plan«, beteuert der 38-Jährige, der die Delbrücker Reserve beim 1:0-Sieg beim SV Heide vor vier Wochen beobachtet hat.

Einen Plan hat natürlich auch Elsens Trainer Andreas Hagenbrock vor der Partie gegen den Mitaufsteiger RSV Barntrup. »Mit Ausnahme der Spiele gegen Neuenbeken und gegen den SV Heide konnten wir bisher mit jedem Gegner mithalten. Wir dürfen uns aber nicht so naiv anstellen wie am Sonntag beim 2:5 in Brakel. Wir müssen gegen Barntrup voll konzentriert agieren, um zu punkten«, erklärt Hagenbrock, der neben den Urlaubern Leon Hottenträger, Tim Jacobsmeyer und Jonas Weppler auch Andrej Brauer (Rotsperre) ersetzen muss.