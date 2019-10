Hövelhof (WV). Seit vielen Jahren treffen sich die besten Spring- und Dressurreiter der Region im Oktober beim Hövelhofer Hallenturnier. An diesem Wochenende geht der Verein mit einem neuen Konzept an den Start und wirbt mit »vier Tage Spitzensport am Stück«. Zusätzlich lockt die Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Hövelhof (Buschriege 48) mit der neu renovierten Cafeteria.

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen des Nachwuchses. Am Freitag steht in der 20 x 60 Meter großen Prüfungshalle Dressur auf dem Programm. Von 8 Uhr an dürfen sich die Profis in einer M**- und einer S*-Dressur messen. Nachmittags (ab 14.30 Uhr) sind dann die Amateure in zwei L-Dressuren an der Reihe.

Am Samstag geht es um 8.30 Uhr mit Springprüfungen weiter. In einer Mannschaftsprüfung der Klasse A* treten die verschiedenen Reitvereine der Region gegenein-ander an. Nachdem in einer Stilspringprüfung der Klasse L um 11.30 Uhr der Rhythmus und die Harmonie der Ritte bewertet werden, geht es um 14 Uhr gegen die Uhr in zwei M-Springen. Höhepunkt des Samstages ist das S*-Springen mit Siegerrunde ab 17.15 Uhr, zu dem wieder Lokalmatadore und Profis aus ganz Westfalen und darüber hinaus anreisen werden.

Abschluss: S*-Springen mit Stechen

Der Finaltag startet mit einem E-Springen für den Nachwuchs (8.30 Uhr). Nach einem L- und einem M*-Springen dürfen dann die Jüngsten ihr Können in einem Führzügelwettbewerb unter Beweis stellen. Anschließend stehen die spannendsten Entscheidungen des Wochenendes an. Um 15 Uhr geht es im traditionellen Franz-Kesselmeier-Gedächtnisspringen um die goldene Schleife. Zum Abschluss wird der Sieger des »Großen Preises« von Hövelhof ermittelt – einem S*-Springen mit Stechen.

Insgesamt darf sich der Reitverein Hövelhof über knapp 1000 Nennungen freuen. Bekannte Lokalmatadore wie Matthias Berenbrinker (RV Paderborn), Henrik Griese (RV Cherusker) oder Sebastian Holtgräve-Osthues (RFV Graf Sporck Delbrück), der bei den Steinhagener Reitertagen gleich beide Preise des WESTFALEN-BLATTes abgestaubt hatte. Auch Nationenpreisreiter Markus Brinkmann aus Herford hat sein Kommen angekündigt. Felix Haßmann sattelt unter anderem seinen 14-jährigen Holsteiner Schimmelhengst Cayenne, mit dem er 2019 in Balve Deutscher Meister der Berufsreiter geworden ist. Frank Plock aus Borken, der schon mehrfach bei den Hövelhofer S-Springen gewonnen hat, ist ebenfalls wieder am Start.

Eine gemeinsame große Bühne

In den vergangenen Jahren hat Hövelhof immer auf zwei Turnierwochenenden gesetzt, Dressur und Springen stets getrennt. »Das zweite, kleinere Turnierwochenende hat immer etwas unter dem Glanz des großen Springwochenendes gelitten«, erklärt der 1. Vorsitzender Heinrich Kückmann, Parcourschef mit Rainer Evelt. »Nun wollen wir Dressur- und Springreitern, Amateuren und Profis sowie Nachwuchsreitern eine gemeinsame große Bühne bieten.«

Pünktlich zum Turnier sind auch die Renovierungsarbeiten der Cafeteria fertiggestellt worden. Hier können die Besucher am Wochenende Speisen und Getränke in neuer Atmosphäre genießen. Der Eintritt ist frei. Infos über den ausrichtenden Verein im Internet: www.reitverein-hoevelhof.de