Delbrücker SC II - BV Bad Lippspringe 7:0 (3:0). Der DSC II ließ dem BVL keine Chance. Der überragende Phillip Noah Mersch (26./31./46./90.), Abdul Rasheed Saad (29.), Bager Ogan (52.) und Jonas Aydin (65.) waren erfolgreich. »Es war eine Galavorstellung meines Teams«, freute sich DSC-Trainer Benjamin Braune. »Dieser Auftritt war einer Elf, die das BVL-Trikot trägt nicht würdig«, war Gästecoach Tobias Tschernik restlos bedient. DSC II: Ahlers – Leifeld, Brinkmeyer (63. Ilia), Saad, Aydin, Ogan (75. Schulte), Weinberg (75. Gockel), Diri, Mersch, Kurt (70. Austerschmidt), Halfmann BVL: Hanf – Breit (46. Karka), Breder, Ari, Ratnasingam (46. Marx), Peters, Dobrott, Schwamborn, Mulansky, Guedia (46. Balomog), Sill

SCV Neuenbeken - SG Hiddesen-Heidenoldendorf 2:2 (1:2). Obwohl der SCV durch Miguel Soylu (3.) schnell führte, lag zur Pause die SG nach einem Doppelschlag (28./32.) mit 2:1 in Front. Mit einem Freistoß gelang SCV-Torjäger Soylu (77.) der 2:2-Endstand. »Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Es fehlte uns einfach das nötige Glück«, so SCV-Coach Marco Cirrincione. SCV Neuenbeken: Wulf – Doms, Nesic, Soylu, Müller (74. Soumah), Witmann, Janik, Erisa (58. Welker), Pohlmann (88. Niidas), Bornefeld, Gorji

DJK Mastbruch - SpVg. Brakel II 5:1 (1:0). Dem A-Jugendspieler Frederik Witte gelang bei seinem Bezirksligastartelfdebüt in der 32. Minute der 1:0-Pausenstand. Als in der 49. Minute Torben Hartmann zum 2:0 traf, war das Spiel gelaufen, obwohl der Gast mit seinem einzigen Torschuss (67.) verkürzte. Julius Brinkmann (73./81.) und der eingewechselte Filipe De Ramos Pereira (87.) trafen zum 5:1-Endstand. »Unser Sieg gegen tief stehende Brakeler war ungefährdet«, sagte Mastbruchs Trainer Roberto Busacca. DJK Mastbruch: Raspel – Wycisk (63. Krüger), Plaßhenrich, Hartmann, Brinkmann (88. Kanzlsperger), Fuchs, Schulte (54. Pereira), Witte (84. Klesser), Fortak, Bremer, Hagen SV Atteln - SV GW Anreppen 4:0 (2:0). Bereits zur Pause führten die Gastgeber durch Tore von Marius Köhler (15.) und Dennis Makosch (32.). In der Schlussphase erhöhten Niklas Weber (79.) und Timo Becker (82.) auf 4:0. »Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen müssen. Das war ein Klassenunterschied«, meinte Attelns Coach Frank Ewert. »Wir hatten der Attelner Wucht nichts entgegen zu setzen«, gab Anreppens Trainer Werner Linnenbrink zu. SV Atteln: Spenner – Pietsch (52. Schäfer), Kahmen, Pöppe, Mader, Spottke (68. Weber), Wöhning, Köhler, Schumacher (82. N. Becker), T. Becker, Makosch (64. M. Backhaus) SV GW Anreppen: Börnemeier – Peitz, Westerhorstmann, Bunte, Simon, Kersting, Haas (68. A. Brinschwitz), Grabbe (80. Friesen), Kell, Beatrix (65. Hörster), C. Brinschwitz

TuRa Elsen - RSV Barntrup 1:4 (0:0). Obwohl die TuRa in der 59. Minute durch Jan Giesguth in Führung ging, reichte es nicht zum dritten Saisonsieg. Vier Gegentore in 20 Minuten (67./68./73./87.) sorgten für den RSV-Sieg. TuRa Elsen: Flügel – J. Hoppe, L. Hoppe (73. Berg), Redder, Brüggenthies, Fröhleke, Neubert (15. Giesguth, 75. Keita), Adejoju, Lummer, Teixeira-Pereira, Göllner