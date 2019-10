In Rhynern gab es für Paderborn nichts zu holen: U21-Trainer Mitch Kniat verlor mit dem SCP deutlich. Foto: Jörg manthey

Paderborn (WB/MH). Die U21 des SC Paderborn 07 braucht derzeit viel Leidensfähigkeit. Beim Auswärtsspiel gegen den SV Westfalia Rhynern lag das zum größten Teil am eigenen Spiel, aber sicher auch an der schweren Verletzung von Massih Wassey. Die U21 verlor am Ende verdient mit 0:4 (0:2). »Wir hätten noch höher verlieren müssen. Es hat nicht ein Spieler ansatzweise seine Normalform erreicht«, ärgerte sich U21-Trainer Michél Kniat.