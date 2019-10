Ein packendes Landesliga-Derby sahen die Zuschauer in Westenholz: Der Hövelhofer SV verlor nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Foto: Oliver Schwabe

Westenholz (WB/it). Nach 0:2-Rückstand dreht Fußball-Landesligist SuS Westenholz das am Ende hektische Kreisderby gegen den Hövelhofer SV und geht dank eines Tores von Michael Schormann in der Nachspielzeit mit einem 3:2 (1:2) als Sieger vom Platz.

»Einen unverdienteren Sieg wird es in dieser Saison nicht mehr geben. Wir wollten Fußball spielen, Westenholz nur zerstören. Aber der SuS hat nach dem 0:2 immer weiter nach vorne gespielt und heute einen Torwart zwischen den Pfosten, der unmenschlich gehalten hat. Ich muss meiner Mannschaft den Vorwurf machen, dass sie ihre Chancen nicht konsequent genutzt hat«, meinte HSV-Trainer Björn Schmidt.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, denn es waren gerade einmal 180 Sekunden gespielt, da hieß es bereits 1:0 für die Gäste. Torschütze für den HSV war ausgerechnet Daniel Lienen, der in der vergangenen Serie noch 20-Mal für den SuS auflief und dabei drei Tore schoss. Im Gegenzug hatte Patrick Kosfeld die Chance zum Ausgleich. Sein Schuss wurde vom HSV auf der Linie geklärt. In Minute 22 legten die Gäste bereits den zweiten Treffer nach. Sebastian Laigle nutzte eine Hövelhofer Überzahl zum 2:0. Kurz vor dem Wechsel wurde es spannend. Zunächst vergab Lienen die Chancen auf sein zweites Tor gegen seinen Ex-Verein. Zwei Minuten später waren die Westenholzer wieder im Spiel. Nach einem Freistoß von Daniel Schledde kam der Ball über Simon Relard zu Hendrik Tölle, der sein erstes Saisontor erzielte.

Emotionen schlagen hoch

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff war der Topscorer des SuS zur Stelle. Patrick Kosfeld traf mit seinem siebten Saisontreffer zum 2:2. In der Schlussphase wurde es hektisch, denn beide Teams schnupperten am Dreier. Den holten sich letztlich die Hausherren. In der Nachspielzeit setzte sich Timo Höber, der nach langer Pause wieder zum Einsatz kam, durch und passte auf Schormann. Seinen ersten Versuch konnte Simon Tepper im Gästetor noch parieren. Den Nachschuss versenkte Schormann zum Sieg im Netz.

Danach schlugen die Emotionen hoch. Schmidt regte sich über unangemessene Reaktionen der Spieler des Gastgebers vor der Hövelhofer Bank auf, während sein Gegenüber Peter Berhorst nach Rücksprache mit seinen Akteuren keinerlei Beschimpfungen in Richtung Schmidt und Co. feststellen konnte. »Für uns war das heute ein glücklicher Sieg, denn Hövelhof hatte fünf 100-prozentige Chancen. Aber wir hatten einen überragenden Marco Brink im Tor«, meinte Berhorst.

Statistik

SuS: Brink – Schledde, Tölle, Relard, Franz (88. Meiwes), Parrotta, Kosfeld, Riemer (76. Freise), Hilgers (58. T. Höber), Schormann, Jürgensmeier

HSV: Tepper – Lemke, Peters, Lienen (63. Thieschnieder), Laigle (74. Seltrecht), Gaube (80. K. Malena), Dirkes, Kaspar, Martens, C. Malena, Dogan Tore: 0:1 Lienen (3.), 0:2 Laigle (22.), 1:2 Tölle (41.), 2:2 Kosfeld (52.), 3:2 Schormann (90.+1)