Von Jörg Manthey

Paderborn (WB). Mit einem neuen Vereinsrekord seit dem Aufstieg ins Oberhaus im Jahr 2004 hat der SSV St. Hubertus Elsen seinen Heimvorteil in der 1. Luftgewehr-Bundesliga veredelt: Beim 3:2-Sieg am Samstag in der Maspernhalle gegen den BSV Buer-Bülse, Nordmeister der zurückliegenden drei Jahre, addierte sich das Mannschaftsergebnis zu 1979:1977 Ringen für Elsen – inklusive zehn 100er-Serien für den Gastgeber. Schießsport der Extraklasse.