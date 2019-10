In Dortmund standen die 400 Meter Lagen oder die 800 Meter Freistil Distanz zur Auswahl. Bei den Frauen gingen über die 400 Meter Lagen Paula Flottmeyer, Laura Paduch, Finja Knappe, Sina Wille, Tamara Salay und Sophia Rump an den Start. Laura Paduch konnte erstmalig die 6:00 Minuten Marke unterbieten und in 5:49 Minuten anschlagen. Ein ausgesprochen gutes Rennen zeigte Sina Wille über die 800 Meter Freistil, wo zusätzlich zu den oben Genannten noch Maya Noster dabei war. Sina Wille setzte sich ab und konnte als Einzige die 10:00 Minuten Marke knacken. Weitere Bestzeiten erzielten weiterhin Tamara Salay und Finja Knappe, welche erstmalig unter 10:30 Minuten blieben.

Auch die Männer mussten sich über die Langdistanzen beweisen. Hier schwammen Anes Omerinovic, Vincent Flottmeyer, Lucas Theiner und Lukas Brockhaus. Über die 400 Meter Lagen konnten alle nahe im Bereich ihrer Bestzeiten schwimmen. Über die 800 Meter Freistil lieferten sich die beiden Trainingspartner Lukas Brockhaus und Vincent Flottmeyer ein spannendes vereinsinternes Rennen. Lukas schlug in 9:25 Minuten an, Vincent in 9:27 Minuten.

Bei der DM in Hamm starteten die Damen mit einer Mannschaft der Jahrgänge 2002/2003 und einer Mannschaft der Jahrgänge 2006/2007. Die Staffel um Charlotte Borghoff, Sina Will, Hannah Pape, Tamara Salay und Sophia Rump stieg als bestes OWL-Team vor den Wasserfreunden Bielefeld aus dem Becken.

Auch die zweite Mannschaft der Paderborner wusste sich zu behaupten. Mit Emily Hoppe, Laura Paduch, Paula Flottmeyer, Franziska Altmiks, Liana Klassen und Kristina Balunova konnten sie sich innerhalb der Gruppenwertung (fünf Mannschaften) deutlich durchsetzen und die Gesamtführung ergattern. Ganz zur Freude von Trainerin Judith Wirblat.

Die zweite Trainingsgruppe des PSV reiste mit Trainer Roman Reeschke ebenfalls zum Wettkampf nach Dortmund. Hier waren am Start: Paul Mühe, Paul Pullich, Kristina Balunova, Annika Magiera, Timon Salay, Lena Krug, Liana Klassen, Melissa Wolf, Thea Salay, Konstantin Klimov, Nele Greiner und Franziska Altmiks. Lena Krug schwamm, wie so oft, deutlich unter ihrer Meldezeit und absolvierte die 400 Meter Lagen in 6:44,78 Minuten. Die 800 Meter Freistil beendete sie nach 12:09,78 Minuten.

Bei den Männern sticht derzeit besonders Paul Pullich hervor. Dieser legte die 400 Meter Lagen in 5:40,48 Minuten und die 800 Meter Freistil in 10:38,45 Minuten zurück.

Insgesamt waren beide Trainer zufrieden mit den Leistungen und sind positiv eingestimmt auf die kommende Kurzbahnsaison.

