Udo Ritzenhoff, Günter Grewe, Joachim Weber (alle Paderborn) und Wolfram Schmidt aus Schwerte hatten sich in der Vorrunde gegen die Mannschaftsspieler aus Gelsenkirchen, Münster, Bochum, Dorsten durchgesetzt.

Ausnahmespieler Ritzenhoff konnte die Vorrunde als Gruppensieger abschließen, punktgleich mit Schmidt. Grewe und Weber landeten in der Vorrunde auf Rang zwei und drei. Somit qualifizierten sich alle vier Spieler für die Endrunde in Paderborn. Im ersten Spiel trafen die beiden Paderborner Grewe und Ritzenhoff aufein­ander. Die Partie blieb spannend bis zum Schluss, wobei Ritzenhoff am Ende der glückliche Sieger war. Er gewann seine Partie mit 50:46 und sicherte sich hiermit die ersten beiden Punkte. Joachim Weber dagegen hatte das nachsehen gegen Wolfram Schmidt, er verlor mit 15:62. Danach konnte sich Ritzenhoff mit 82:60 Ball gegen Weber durchsetzen. Grewe hatte gegen Schmidt mit 88:92 das Nachsehen. Somit kam es im Finale zur Begegnung Ritzenhoff gegen Schmidt. Um die Plätze drei und vier spielte Grewe gegen Weber. Ritzenhoff musste sich mit 76:79 geschlagen geben. Grewe gewann seine Partie am Ende noch mit 92:80 Ball.

Einen tollen Erfolg landete auch Christoph Hanisch vom SC Grün-Weiß Paderborn bei der Westfalenmeisterschaft in der Billarddisziplin Cadre 35/2 beim Ausrichter SB Horst Emscher. Hanisch setzte sich in seinen Vorrundenspielen gegen die Spieler der Mannschaften aus Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund und Kamen durch und sicherte sich mit seinem Gruppensieg die Endrundenteilnahme. Hier traf er auf Wolfgang Brandt vom ABC Merklinde, Axel Scheider vom TuS Kaltehardt und Karl-Heinz Breitzke aus Horst-Emscher. Dabei hatte der Paderborner viel Pech. Vier Ballpunkte fehlten im am Ende der Partie gegen Brand, um ins Finale zukommen. Somit traf er im Kampf um die Bronzemedaille auf Scheider. Hier zeigte Hanisch noch einmal sein ganzes Können, siegte deutlich mit 122:84 und holte somit die Bronzemedaille.