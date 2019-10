Von Frank Brock

Paderborn (WB). Der Fußball schreibt manchmal kuriose Geschichten. So auch am heutigen Donnerstag, wo in der Bezirksliga 3 der SV Heide Paderborn ab 19.30 Uhr den SC Borchen empfängt. In diesem Derby trifft Borchens Trainer Max Franz auf seinen Sohn Mike, der im Sommer zu den Heidern zurückgekehrt ist.