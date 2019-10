Von Frank Brock

Paderborn (WV). Der Fußball schreibt mitunter kuriose Geschichten. So auch an diesem Donnerstag, wenn in der Bezirksliga 3 der SV Heide Paderborn um 19.30 Uhr den SC Borchen empfängt. In diesem Derby trifft Borchens Trainer Max Franz auf seinen Sohn Mike, der im Sommer zu den Heidern zurückgekehrt ist.

Als Max Franz im Dezember 2018 beim SC Borchen die Zusage für die Spielzeit 2019/20 gab, dachten viele, dass er seine beiden Söhne Mike (20) und Dennis (22) von seinem Ex-Verein SC Grün-Weiß Paderborn mit auf den Hessenberg nehmen würde. Es kam jedoch anders. Derweil Filius Dennis im Inselbadstadion blieb, wechselte Mike im Sommer zu seinem Ex-Verein SV Heide zurück, für den er bereits in der Jugend drei Jahre gespielt hatte.

»Mikes Entwicklung ist sehr erfolgreich«

Mike Franz, der als Stürmer einer ähnliche Spielweise wie sein Vater hat, spielt bislang eine sehr überzeugende Saison. Franz junior hat von den ersten zwölf Spielen elf absolviert, davon neun über die komplette Spielzeit: Er stand bisher 903 von 1080 möglichen Minuten für den Tabellendritten auf dem Platz. »Mikes Entwicklung ist sehr erfreulich. Wir wussten, was er für eine Qualität hat. Ihm haben die beiden Seniorenjahre beim SC GW Paderborn in der Kreisliga A sehr gut getan. Mike ist in den drei Monaten, seit er wieder bei uns spielt, körperlich stabiler geworden«, lobt Heides Coach Markus Driller, der sein Team warnt. »Borchen hat von den jüngsten fünf Spielen vier gewonnen. Trotzdem wollen wir siegen und die Tabellenführung übernehmen«, so Driller weiter.

»Es ist wie nach Hause kommen«

Mike Franz selbst fiebert dem Spiel bereits seit Tagen entgegen. »Es ist für mich etwas ganz Besonderes, gegen die Mannschaft meines Vaters zu spielen, auch weil es das erste Mal ist«, sagt der 20-Jährige. Borchens Trainer freut die Entwicklung seines jüngeren Sohnes sehr. »Es war ein Vorteil für Mike, dass er schon vor Saisonbeginn viele Heider Spieler aus der Vergangenheit kannte. So fiel ihm die Eingewöhnung leicht. Auch ich habe mich beim SV Heide sehr wohl gefühlt. Ich hatte dort fünf erfolgreiche Jahre, die mit dem Landesligaaufstieg 2002 gekrönt wurden. Für mich ist ein Spiel beim SV Heide wie nach Hause kommen«, sagt Franz. Die aktuelle Entwicklung seines Ex-Vereins freut den 42-Jährigen sehr. »Die Entscheidung, verstärkt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, finde ich gut. Ich gönne dem SV Heide am Saisonende den Aufstieg. Am Donnerstag wollen wir aber etwas Zählbares mitnehmen, denn wir sind im Moment gut drauf«, sagt der Borchener Coach, dessen Frau Natalia ebenfalls – wie fast immer – vor Ort sein wird.