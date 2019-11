In den drei Doppeln zum Spielauftakt zeigten sich die Phönix-Spieler zu instabil in ihren Leistungen. Niklas Kampmeier/Sven Falkenrich hatten im ersten Herrendoppel beim 13:21, 11:21 nicht den Hauch einer Chance. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Björn Six, der an der Seite von Ilija Pavlovic ebenfalls dem Gegner gratulieren musste – 16:21, 17:21. Das Damendoppel Hannah Schiwon/Melanie Gräßer reihte sich ein und musste sich mit 11:21, 17:21 geschlagen geben. Da hieß es schon 0:3. Anschließend verlor David Klein nach engagierter Leistung mit 18:21, 15:21.

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn nährte Ilija Pavlovic mit seinem Zweisatzsieg (21:17, 21:14) im ersten Herreneinzel. Niklas Kampmeier fehlte im zweiten Herreneinzel die letzte Konsequenz – 10:21, 21:17, 12:21. In den beiden abschließenden Spielen, im Dameneinzel und Mixed, wurde den etwa 40 Zuschauern gutes Regionalliga-Badminton geboten. Hannah Schiwon zeigte beim 22:20, 15:21, 23:25 ihre bisher beste Saisonleistung. Überzeugend mit 21:19, 21:14 setzte sich das Mixed Sven Falkenrich und Melanie Gräßer durch.