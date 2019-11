Rösner bezwang am Montag in der dritten Runde Joel Makin, den Walisischen Meister von 2016, nach 47 Minuten in drei Sätzen mit 11:8/11:8/11:5. Im ersten Durchgang drehte Rösner ein 3:5 in ein 8:5 und legte so den Grundstein für den 11:8-Satzerfolg. Satz zwei sah Rösner beim Stand von 9:8 erstmals in Führung; die gab er nicht mehr ab – 11:8. Makin, an Position elf gesetzt, konnte nicht kontern. Auch der dritte Satz ging nach 5:2- und 8:4-Führung mit 11:5 an Simon Rösner. Entsprechend glücklich und stolz feixte der: »Simon is back. Ich fühle mich hier einfach pudelwohl.« Das Spiel sei »unglaublich« gewesen. »Das war eines meiner besten Matches. Total aggressiv und gut nach vorne angegriffen, den Ball früh genommen und so meinen Gegner immer unter Druck gesetzt. Ich freue mich total auf das Viertelfinale.« Gegner dort wird am Mittwoch mit James Willstrop (England) ein alter Bekannter aus gemeinsamen Paderborner Zeiten sein.

Für Paderborns Schweizer Ass Nicolas Müller war in der zweiten Runde Endstation. Der unterlag Marwan El Shorbagy (Ägypten) in einem hart umkämpften Match nach starkem Beginn 1:3 (11:5, 9:11, 8:11, 6:11).