Von Elmar Neumann

»Wir werden ein weiteres Mal versuchen, für die fußballbegeisterten Paderborner ein perfekt organisiertes Turnier auf die Beine zu stellen und gehen davon aus, dass es auch wieder Hallenfußball mit sehr guten sportlichen Leistungen zu sehen geben wird«, sagt Dreßler.

" „Ich finde es sehr schade, dass der BVL nicht dabei ist.“ Thomas Dreßler "

Vom 27. bis 29. Dezember – erneut Freitag bis Sonntag – machen sich 32 Mannschaften daran, den Nachfolger des Hövelhofer SV zu ermitteln. Das Feld umfasst neben dem in der Landesliga beheimateten Titelverteidiger den Oberligisten SC Paderborn 07, den Westfalenligisten Delbrücker SC sowie neun Bezirksligisten, 17 A-Ligisten und drei B-Ligisten. Einen der üblichen Verdächtigen sucht man in diesem Jahr aber vergeblich: Der BV Bad Lippspringe, dreimaliger Turniersieger (2004, 2000, 1994) und Fünfter der Ewigen Silvester-Cup-Tabelle, ist nicht mit von der Partie. »Wir stellen das Feld nach der Reihenfolge auf, in der sich die Vereine bei uns nach dem Verschicken der Einladungen anmelden. Nach drei Tagen waren wir voll und bis dahin war keine Anmeldung des BVL dabei. Das finde ich sehr schade, da die Bad Lippspringer in der Halle fast immer eine gute Mannschaft hatten und auch einige Zuschauer mitgebracht haben, aber es ist nicht zu ändern«, sagt Dreßler.

32 Plätze innerhalb von drei Tagen ausgebucht

Im Vergleich zum Vorjahr sind auch die SF BW Paderborn, der FC Dahl/Dörenhagen und Suryoye Paderborn nicht dabei. Die vier Plätze haben sich Bezirksliga-4-Spitzenreiter FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, der SC GW Espeln, der SV BW Brenken und die SG Haaren/Helmern gesichert. »Das Allerschlimmste für einen Veranstalter wäre, wenn man den Vereinen hinterherlaufen müsste, aber das war beim Silvester-Cup noch nie der Fall. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass das Zeitfenster, in dem sich die Vereine zurückmelden, immer kleiner wird«, sagt der Abteilungsleiter des gastgebenden SV Heide Paderborn.

Auf den Sieger warten wieder 1200 Euro Preisgeld

Klar ist bislang, dass der Hövelhofer SV den Kopf der Gruppe A und der SV Heide den Kopf der Gruppe B bildet. Die exakte Besetzung der acht Gruppen wird im Verlauf der Auslosung, die am Montag, 25. November, um 20 Uhr in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors Sparkasse Paderborn-Detmold an der Hathumarstraße, beginnt, geklärt. Auf den Silvester-Cup-Sieger 2019 wartet ein Preisgeld von 1200 Euro, der Finalverlierer darf sich mit 900 Euro trösten. Für den Drittplatzierten gibt es 600, für den Viertplatzierten 300 Euro. Alle Viertelfinalisten erhalten 100 Euro, der beste Torjäger und der beste Keeper je 100.

Das Teilnehmerfeld 2019:

SC Paderborn 07 U21 (Oberliga), Delbrücker SC (Westfalenliga), Hövelhofer SV (Landesliga), SV Heide Paderborn (Bezirksliga), SV Atteln 21 (Bezirksliga), DJK Mastbruch (Bezirksliga), SV Dringenberg (Bezirksliga), SV GW Anreppen (Bezirksliga), SCV Neuenbeken (Bezirksliga), SC Borchen (Bezirksliga), TuRa Elsen (Bezirksliga), FSV Wünn./Leiberg (Bezirksliga), SJC Hövelriege (Kreisliga A), SV Marienloh (Kreisliga A), Türk-Gücü Paderborn (Kreisliga A), TuS Sennelager (Kreisliga A), SC RW Verne (Kreisliga A), SV Upsprunge (Kreisliga A), SC GW Paderborn (Kreisliga A), TSV Wewer (Kreisliga A), VfB Salzkotten (Kreisliga A), TuS Altenbeken (Kreisliga A), SV 21 Büren (Kreisliga A), SV BW Etteln (Kreisliga A), Fortuna Schlangen (Kreisliga A), SV Sande (Kreisliga A), SV Brenken (Kreisliga A), SG Haaren/Helmern (Kreisliga A), SC GW Espeln (Kreisliga A), SV Sudhagen (Kreisliga B), SF Oesterholz-Kohlst. (Kreisliga B), VfL Lichtenau (Kreisliga B)