Die Neuauflage des J.P. Morgan Tournament of Champions-Finales von 2018 – damals kürte sich Simon Rösner in Big Apple mit einem 3:1-Streich als erster Deutscher zum World Series-Gewinner – endete diesmal mit einer 1:3 (11:9, 7:11, 6:11, 6:11)-Niederlage. Der Paderborner haderte dabei mit so mancher Schiedsrichterentscheidung. Mag auch die Krönung einer fantastischen Woche ausgeblieben sein, so markierte dieses Abschneiden, mit dem Simon Rösner seine WM-Vorjahresausbeute wiederholte, einen der größten Erfolge seiner langen Laufbahn.

»Ich fühle mich immer wohl in Doha. Wenn man so weit kommt, dann muss es das Ziel sein, den Titel zu holen«, lautete die Kampfansage des selbstbewussten Rösner, der sich dieser Tage in absoluter Topform präsentierte, an den ägyptischen Weltranglistendritten. Vor Donnerstag hieß es im direkten Vergleich 6:5 für den leicht favorisierten Momen, der jedoch die vergangenen drei Matches gegen den elffachen Deutschen Einzelmeister gewonnen hatte.

Ersten Satz 11:9 gewonnen

Im rassigen ersten Satz preschte Dominator Rösner, 16 Zentimeter größer als sein überraschter Spielpartner aus Kairo, gleich aggressiv auf 7:2 und 9:4 davon, nutzte seine Reichweitenvorteile und konnte mit seinem vierten Satzball diesen Abschnitt für sich entscheiden – 11:9. Momen bewahrte die Nerven. Beim 7:6 im zweiten Durchgang lag er das erste Mal in Front und schien nun im Match angekommen. Momen zwang Rösner geschickt und stetig Richtungswechsel auf, und bei dem mehrten sich Fehler, vor allem Volleys auf der Vorhandseite. Die Quittung: der 7:11-Satzverlust.

Doch Rösner blieb zunächst stabil, konterte und setzte sich in Durchgang drei auf 3:0 und 4:1 ab. Nach dem 4:4-Ausgleich übernahm Momen erneut die Kontrolle und erzwang mit Druck und Geschwindigkeit Fehler – 8:5 und 11:6. Simon Rösner konnte das Niveau nicht länger halten, wehrte sich in der Folge wohl bestmöglich, egalisierte ein 0:2 und blieb bis zum 4:4 gleichwertig, schaffte es aber nicht mehr, das Match an sich zu reißen. Die »Viper« Momen, einfach zu abgeklärt, biss zu und machte nach 58 gespielten Minuten im Khalifa International Tennis and Squash Complex den Deckel drauf – 6:11. »Simon hat das Halbfinale der Einzel-WM erreicht. Ein großartiger Erfolg, ganz klasse. Darauf kann er mächtig stolz sein«, resümierte Bundestrainer Oliver Pettke, der mit seinem Topspieler in den Tagen von Doha die taktischen Dinge beratschlagte.

Team-WM im Dezember

Die nächste internationale Herausforderung mit Paderborner Beteiligung ist gar nicht fern. Für die Team-Weltmeisterschaft vom 15. bis 21. Dezember in Washington hat Bundestrainer Oliver Pettke neben Simon Rösner auch Raphael Kandra nominiert. Valentin Rapp (Black & White Worms) und Rudi Rohrmüller (Sportwerk Hamburg) vervollständigen das Nationalmannschaftsquartett.