Paderborn (WB/jm). Da kommt am Samstag (19 Uhr) ein Quantum Arbeit auf die Defense der Uni Baskets Paderborn zu. Die Niners Chemnitz, Spitzenreiter, stellen nach zehn Spieltagen mit 939 erzielten Punkten die deutlich treffsicherste Offense der 2. Basketball-Bundesliga Pro A und sollten nach nunmehr sieben Siegen in Folge mit einem rustikalen Selbstbewusstsein ausgestattet sein.

Allerdings haben sie auch eine Menge kassiert (807); bloß fünf Teams weisen eine schlechtere Bilanz aus. Hinten scheint der Erste also angreifbar. Entsprechend sieht Paderborns Coach Steven Esterkamp seine Truppe auf dem Parkett der Messe Chemnitz auch nicht gänzlich chancenlos. »Die Niners stehen zurecht ganz oben und sind meiner Meinung nach die beste Mannschaft der Liga. Aber ich werde niemals sagen, dass wir da keine Erfolgsaussichten haben.« Im Gegenteil! Der Plan: »Wenn wir sehr physisch, sehr aggressiv verteidigen, werden sie Probleme bekommen. Wir sind wettbewerbsfähig, wenn wir unseren Stiefel spielen.«

Wenig Eigenfehler fabrizieren

Um die Partie möglichst lange offen zu halten, müssen drei Dinge passen. Erstens: wenig Eigenfehler fabrizieren. Geschenke weiß Chemnitz brutal zu verwerten. Zweitens: immer wieder mal das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, um so den Rhythmus der Hausherren zu stören. Die lieben es nämlich durchgängig schnell. Drittens: Die Energie muss 40 Minuten auf einem hohen Level sein. »Wenn wir nur 30, 35 Minuten gegenhalten, wird es nicht reichen«, orakelt Esterkamp.

Erst ein Mal, bei den Gladiators Trier (92:97), musste die »Orange Army« das Feld als Verlierer verlassen. Niners-Coach Rodrigo Pastore, Trainer des Jahres der Pro A-Saison 2016/17, schwört sein Team wohlweislich auf einen »gefährlichen Gegner« ein, der »zu Recht auf einem Play-off-Platz« stehe. Vor allem die amerikanische Garde der Uni Baskets bezeichnet Pastore als »beeindruckend. Die Mannschaft ist gut gecoacht und kann richtig heiß laufen, wenn man sie gewähren lässt.«

Seiferth spielt mit Maske

Gut möglich, dass Daniel Mixich nach monatelanger Verletzungspause am Samstag sein Saisondebüt gibt. Der Point Guard hatte sich am Ende der Vorbereitung einen Knorpelschaden im Knie zugezogen. Esterkamp wollte das Abschlusstraining zwar noch abwarten, gab sich am Freitag aber betont zuversichtlich. »Es sieht gut aus. Daniel hat die ganze Woche mittrainiert, sich ordentlich bewegt und keine Schmerzen im Knie«, deutete der Coach Kurzeinsätze des 22-Jährigen an. Und das wäre ein besonderer Einstand für den Point Guard: Vier Jahre lang hat Daniel Mixich für die Niners Chemnitz gespielt, wäre mit ihnen fast in die BBL aufgestiegen. Entwarnung beim Ex-Chemnitzer Martin Seiferth (2015 bis 2017): Der Center hat sich doch nicht die Nase gebrochen, sie ist »nur« angeknackst. Seiferth hat schon eine Weile mit Maske trainiert und wird so auch spielen.

Esterkamp: »Das ist ein Team«

Die Statistiken weisen keinen absoluten Topscorer in Chemnitzer Reihen auf. Das funktionierende Kollektiv macht den effektiven Primus, im Schnitt vier Zentimeter größer als die Uni Baskets, so gefährlich. Esterkamp: »Du kannst dich nicht auf ein, zwei Leute fokussieren. Das ist ein Team. Die haben viel Ball- und viel Spielerbewegung. Du musst die ganze Mannschaft verteidigen.« Die Niners stehen mit ihrer Dreier-Ausbeute (39,9 Prozent) hinter Heidelberg auf Rang zwei und sind aus der Mittel- und Nahdistanz mit einer Trefferquote von 65,5 Prozent deutlich vorn. So oder so wird es atmosphärisch in der Messe Chemnitz, der größten Veranstaltungshalle der Stadt. Mit im Schnitt mehr als 3000 Zuschauern pro Spiel hat der Gastgeber auch in dieser Statistik den Spitzenwert.