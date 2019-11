Paderborn (WB/jm). Robiel Weldemichael (27) bleibt der unangefochtene »Mister Martinslauf«. Der aus Eritrea stammende Paderborner hat am Freitagabend auch die vierte Auflage des atmosphärischen Spaß-Lichterlaufes gewonnen – und sich damit selbst am meisten überrascht.

Foto: Jörn Hannemann

Erst im Vorjahr hatte Weldemichael in 30:56 Minuten einen neuen Streckenrekord markiert, diesmal vor vor dem Start aber ganz kleine Brötchen gebacken. »Ich bin gar nicht gut drauf, habe etwa sieben Monate nicht richtig trainieren können«, meinte der Läufer der SV Brackwede mit Verweis auf seinen neuen Vollzeitjob. »Arbeit geht jetzt vor.« Letztlich sollte er im Autohaus Krenz 10-km-Lauf doch knapp in 32:18 Minuten die Nase vorn haben. In einem unwiderstehlichen Schlussspurt am berüchtigten »Eselsberg« hoch zum Domplatz, hinter Frank Götze auf dem Führungsfahrrad, hielt Weldemichael seinen hartnäckigen »Schatten« Jan Kaschura (32:20 min) von RunArtist Holzminden nach einem packenden, fünf Runden währenden Kopf-an-Kopf-Duell in Schach. »Wir sind nur Slalom gelaufen«, merkte der geschlagene schnellste Koch Deutschlands mit Verweis auf hunderte Überholmanöver an. Dritter wurde Erik Peters (33:29 min).

Im 10-km-Frauenklassement war Felicitas Deutschkämer aus Paderborn die Nummer eins. In 36:46 Minuten distanzierte sie Jessica Volkmann (38:16 min) aus Bielefeld und W45-Siegerin Lucienne Cramer (Laufladen Endspurt Running Team/39:44 min) klar.

Dreifachsieg für Laufladen Endspurt Running Team

Der Stadtwerke Paderborn 6 km-Lauf sah bei den Männern einen Dreifachsieg vom Laufladen Endspurt Running Team. Christoph Prunsche (19:39 min) vor Thomas Kruse (19:49) und Sebastian Schär (20:17) lautete die Reihenfolge des Zieleinlaufes.Frauensiegerin war hier im Generationenduell Alexandra Berenbrinker (23:41 min/1.W45), die WJU14-Nachwuchstalent Mia Kuhaupt vom Warburger SV (24:11 min) auf Rang zwei verwies. Dritte: Astrid Burghart vom Laufladen Endspurt Running Team (24:45 min).

Mystischer Geißelscher Garten

Die erzielten Zeiten waren zweitrangig, Erlebnis ging am Freitagabend vor Ergebnis. Den mehr als 1600 Teilnehmern wurden auf der abwechslungsreichen, bunt illuminierten Zwei-Kilometer-Runde durch die Paderborner Altstadt, vorbei an Dom und Rathaus, über den Franz-Stock-Platz ins Paderquellgebiet und durch den Geißelschen Garten zurück zum Domplatz, magische Momente serviert. Durch den in blau-rotes Licht getunkten mystischen Geißelschen Garten tönte Musik und waberten künstliche Nebelschwaden, und im Paderquellgebiet heizten die Taiko-Trommler der Gruppe Sen Ryoku der Läuferschar rhythmisch kraftvoll ein.

Ostwestfalens Bester Elias Sansar befand sich in ungewohnter Rolle als Zuschauer. »Ich brauche eine Pause. Der Körper sagt: Schluss! Ich habe in diesem Jahr einfach zuviel gemacht«, erklärte er und genoss die Party. »Hier nicht mitzumachen, ist nicht so einfach, wenn ich das alles so sehe.«

Blinkende Haarzöpfe und Engelsflügel

Die Veranstalter, der SC Grün Weiß Paderborn und der Laufladen Endspurt, prämierten hinterher erstmals die kreativsten, leuchtendsten und blinkendsten LED-Laufoutfits. Was da nicht alles am fantasievoll verkleideten Körper, ob aufgeblasener Sumo-Ringer oder St. Martin, leuchtete: blinkende Haarzöpfe, Einhörner, Fäustlinge, Hosen, Schuhe. Lichterketten aus Blättern, Ostenländer Engel in Tutus, Tannenbaumanzüge. Einer spielte Leuchtgitarre.

Im Ziel wartete auf jeden Teilnehmer noch eine Weihnachtsgans; ein Gebäck nach Art eines Stutenkerls. Das Format dieses Abendlaufes, der mit seinem innovativen digitalen Startbeutel zugleich »als Testlauf für den Osterlauf diente«, so Pressesprecher Thomas Lippe, ist einfach rund. Für Mathias Vetter, Vereinsmanager des SC Grün-Weiß Paderborn, war’s ein Abend wie gemalt. »Das war nochmal ein Highlight zum Ende der Laufsaison, super Action und Fun.« Klar, dass es im November 2020 eine Fortsetzung geben wird. Vetter: »Der Sechser und Zehner waren so schnell ausgebucht – dieser Lauf ist jetzt absolut fest in unserem Programm.« Alle Ergebnisse im Netz: www.paderborner-martinslauf.de