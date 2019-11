Paderborn (WB/jm). Die Sensation ist ausgeblieben: Die Uni Baskets Paderborn haben am Samstag ihr Gastspiel bei den Niners Chemnitz , Spitzenreiter der 2. Basketball-Bundesliga Pro A, verdientermaßen mit 68:102 (14:29, 26:25, 15:20, 13:28) verloren.

Vor mehr als 3000 Zuschauern in der Messe Chemnitz blieben die US-Boys Kendale McCullum (7), im Duell der Point Guards gegen Chris Carter (18) diesmal deutlich nur zweiter Sieger, sowie Jackson Trapp (6, ohne Dreier bei sieben Versuchen) hinter ihren Möglichkeiten. Zum ersten Mal in dieser Serie wurde den Uni Baskets dreistellig eingeschenkt, und zum ersten Mal blieben sie selbst unter 70 Zählern. Für die Niners war es der achte Sieg und der dritte dreistellige in Folge. »Das war eine Lehrstunde für uns«, räumte Coach Steven Esterkamp enttäuscht ein und beklagte zu viele Turnover. »In der zweiten Hälfte haben wir nicht zusammengespielt. Unsere Verteidigung war das gesamte Spiel über nicht da.«

14:29 nach dem ersten Viertel

Nervöser Beginn hüben wie drüben. Erst nach zwei Minuten glückte Martin Seiferth der erste Korb zum 2:5. Während die Niners sich rasch stabilisierten, mangelte es den Uni Baskets an vielem. So wuchs der Rückstand stetig. Die Defense kollabierte, und sämtliche vier Versuche aus der Distanz fanden nicht ihr Ziel. Anders der Primus, der über 14:6 auf 20:8 davonzog. Nach dem vierten Chemnitzer Dreier nahm Coach Steven Esterkamp eine erste Auszeit. Doch der 14:29-Rückstand nach dem ersten Viertel sollte schon eine Art Vorentscheidung sein.

Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gäste immer wieder mal in der Offense Lösungen, doch hinten blieb es zu löchrig. Die Defense fand einfach keinen Zugriff. Dem ersten Dreier – Ryan Logan zum 19:31 – folgte ein Minilauf zum 23:33-Anschluss (Trapp), doch das Paderborner Spiel blieb wild. Chemnitz zog erneut auf 39:23 davon; Auszeit Esterkamp. Nach dem zweiten Dreier der Gäste (McCullum zum 30:42) rief Chemnitz-Coach Rodrigo Pastore seine Spieler zu sich.

Das einzig Positive: Mixich kann wieder spielen

Die verbesserungswürdige Pausenbilanz beim 40:54-Pausenstand: nur vier von zwölf Dreiern getroffen, alle im ausgeglichenen zweiten Viertel (26:25). Neun Paderborner Rebounds stellte Chemnitz 20 dagegen. Positive Randnotiz: Daniel Mixich durfte an früherer Wirkungsstätte – in vier Jahren 120 Einsätze im Dress der Niners – seine Saisonpremiere feiern und erzielte bei seinen Kurzeinsätzen auch einen Korb, den zum 32:43.

Nach dem 48:58-Anschluss im dritten Drittel durch Kendale McCullum meinte Baskets-Pressesprecher Patrick Lüke erleichtert: »Wir leben noch!« Ein Trugschluss. Die zahllosen leichten Fehler blieben. Der Spitzenreiter nahm Geschenke dankend an, um über 66:49 auf 75:55 davonzuziehen. Inzwischen hatte sich auch der Frust auf Paderborner Seite eingewechselt. Ryan Logan, zu dem Zeitpunkt mit 13 Punkten Topscorer seines Teams, ließ nun ebenso zwei Freiwürfe aus wie Maskenmann Martin Seiferth. Mit einem 55:77-Rückstand ging es in den Schlussabschnitt. Hier sollten den Uni Baskets nur noch 13 Punkte gelingen, derweil die Chemnitzer Gala nicht abriss. Virgil Mathews brachte die Arena mit seinem finalen Dreier zum 102:68 zum Beben. Luis Figge, der Paderborner in gegnerischen Reihen, wusste seinen Heimatverein mit neun Punkte zu ärgern.

Die Statistik

Niners Chemnitz: Carter (20), Harris (11), Ziegenhagen (11), Mathews (12), Figge (9), Richter (8), Wimberg (5), Johnson (1), Elliott Jr. (12), Hoppe (3), Lodders (10)

Uni Baskets: Trapp (6 Punkte, 6 Assists, 29:18 Minuten), Mixich (2 Punkte, 14:40 min), McCullum (7 Punkte, 5 Assists, 5 Ballgewinne, 28:33 min), Seiferth (11 Punkte, 22:44 Minuten), Logan (13 Punkte, 4 Assists, 27:42 Minuten), Großmann (4 Punkte, 14:56 Minuten), Buntic (4 Punkte, 13:46 min), Ballhausen (3 Punkte, 8:11 min), Reuter (3 Punkte, 13:54 Minuten), Ward (15 Punkte, 23:25 min) Viertelergebnisse: 14:29, 26:25, 15:20, 13:28Zuschauer: 3503 Das nächste Spiel: Uni Baskets – Artland Dragons (Samstag, 23. November, 19.30 Uhr, Sportzentrum Maspernplatz)