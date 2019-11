Von Mark Heinemann

»Die Partie lief letztendlich so, wie wir es vorab geplant und wie wir Siegen analysiert hatten. Nur den Elfmeter hätten wir schon versenken können«, ärgerte sich SCP-II-Trainer »Mitch« Kniat. Dann wäre die intensive und umkämpfte Partie höchstwahrscheinlich mit einem dreifachen Paderborner Punktgewinn zu Ende gegangen.

Hendrik Mittelstädt war der Unglücksrabe, der in der 70. Minute den Strafstoß vergab. Zuvor war Sebastian Woitzyk nach einem langen Ball des Ex-Siegeners Jan-Luca Rumpf in den Strafraum der Sportfreunde eingedrungen und dort gefoult worden. Schiedsrichterin Nadine Westerhoff zeigte richtigerweise auf den Punkt. Mittelstädt nahm sich das Leder, schoss in die linke Ecke, doch Siegens Torwart Christoph Thies konnte parieren. Für den 19-jährigen SCP-Angreifer ein Lehrbeispiel, wie eng Freud und Leid im Fußball zusammenhängen können. Denn Mittelstädt war es, der die Paderborner U21 mit seinem Treffer noch vor der Pause erst wieder in die Partie zurückgebracht hatte. Nach Vorarbeit von Mustafa Muharemovic versenkte er den Ball in der 42. Minute freistehend zum 1:1.

Besserer Start der Gäste

Den besseren Start in die Partie fanden zuvor die Gäste. Immer noch beflügelt durch einen Trainerwechsel attackierten sie die mit im Durchschnitt 19 Jahren sehr junge Paderborner Mannschaft früh und aggressiv. Nach zehn Minuten tauchte Siegens Björn Jost frei vor SCP-Keeper Leon Brüggemeier auf, köpfte aber am kurzen Pfosten vorbei.

Paderborns erste Szene besaß Phil Sieben. Nach einer Flanke von Ioannis Tsingos von der linken Seite rutschte er in den Ball, löffelte diesen aber aus fünf Metern über den Kasten (17.). Beide Teams schenkten sich nun nichts. Speziell im Mittelfeld knallte es das eine oder andere Mal hörbar.

Nach einem Ballverlust schien sich das Blatt dann in Richtung Siegen zu wenden. Wieder war Jost in der Mitte frei. Paderborn konnte die Flanke nicht verhindern, und der Gästekapitän traf zur Führung (29.). Paderborns U21 brauchte ein paar Minuten, um sich wieder zu sortieren und durchdachte Offensivaktionen zu initiieren. Eine davon führte noch vor der Pause zum bereits erwähnten Ausgleich durch Mittelstädt.

»Nach dem Wiederanpfiff haben wir dann nichts mehr zugelassen. Die Mannschaft hat gekämpft, ich bin mit der Leistung insgesamt zufrieden«, sagte Mitch Kniat. Die zweite Hälfte war lange Zeit eine Kopie der ersten 45 Minuten. Wenige Chancen im Strafraum, dafür intensive Duelle im Mittelfeld.

Der Elfmeter von Mittelstädt hätte die Entscheidung für den SCP bringen können. Vielleicht wäre nach einem Foul an Sieben sogar noch ein weiterer Strafstoß möglich gewesen, doch dieses Mal blieb der Pfiff der Unparteiischen aus (80.). Eine verunglückte Flanke von Woitzyk landete noch an der Siegener Querlatte (86.), dann war die Partie beendet.

SC Paderborn II: Brüggemeier – Woitzyk, Driller, Rumpf, Tsingos (60. Grgic) – Ufuk, Agnew (78. Ortmann) – Sieben, Muharemovic, Demaj – Mittelstädt

Tore: 0:1 Jost (29.), 1:1 Mittelstädt (44.)