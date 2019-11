Paderborn (fb). Am 16. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 3 hat der SV Heide einen großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gemacht. Die Elf vom Rothesportplatz besiegte in einem temporeichen Spiel den Tabellendritten DJK Mastbruch mit 3:1, während der Zweite SCV Neuenbeken in Barntrup 7:1 gewann. Für eine Überraschung sorgte Aufsteiger TuRa Elsen mit einem 3:1-Sieg beim BV Bad Lippspringe.

Heide gewinnt Stadtderby gegen Mastbruch mit 3:1 Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

SV Heide Paderborn - DJK Mastbruch 3:1 (1:0). 200 Zuschauer sahen in einem guten Bezirksligaspiel in der Anfangsphase wenig Torchancen, ehe in der 34. Minute Heides Kapitän Luca D’ Angelo nach schönem Pass von Mike Franz das 1:0 gelang. Nach der Pause war zunächst der Gast überlegen, bevor Marwin Nowakowski (57.) das 2:0 markierte. Nach einer Ecke verkürzte die DJK durch Innenverteidiger Yannick Fuchs (69.) und drückte danach auf den Ausgleich. Die besten Chancen zum 2:2 vergaben Julius Brinkmann (85.) und erneut Fuchs (88.), ehe mit dem Schlusspfiff der eingewechselte Kerim Aydincan zum 3:1-Endstand traf. »Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft gegen starke Mastbrucher. In der ersten halben Stunde war die DJK für mich leicht überlegen«, bilanzierte Heides Trainer Markus Driller. »Das Ergebnis geht wohl so in Ordnung. Ich habe aber über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe gesehen«, meinte DJK-Coach Robero Busacca. SV Heide: Leifeld – Franz (90. Prib), Rasche, D´Angelo, Law (75. Kerim Aydincan), Nowakowski (79. Lange), Lüke, von Cysewski, Bergschneider, Kemal Aydincan, Poyraz DJK Mastbruch: Jonas Kell – Wycisk (69. Kröger), Hartmann, Brinkmann, Fuchs, Heggemann, Schulte (72. Kremin), Witte, Fortak (75. Fischer), Bremer (89. Inchakov), Hagen

BV Bad Lippspringe - TuRa Elsen 1:3 (1:0). Der BVL ging durch das achte Saisontor von Christian Dobrott (49.) in Führung, ehe 120 Sekunden später Durmus Ali Karka mit der Chance zum 2:0 an TuRa-Keeper Jonas Weppler scheiterte. In der Folge war der Gast überlegen und kam durch Tore von Adebola Adejoju (57.), Christopher Fröhleke (65.) sowie Oliver Lummer (70.) zum zweiten Auswärtssieg in Folge. »Elsen hat das Spiel mit einfachen Mitteln und taktischer Disziplin verdient gewonnen. Zur Leistung meiner Elf möchte ich heute nichts sagen«, so BVL-Coach Tobias Tschernik. »Ich bin sehr zufrieden. Meine Spieler haben meine Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt«, freute sich Elsens Trainer Andreas Hagenbrock. BVL: Drees – Breit, Sill, Breder, Ari (62. Roxlau), Ratnasingam, Guedia, Kouotang (46. Balomog), Peters, Dobrott, Karka TuRa Elsen: Weppler – J. Hoppe, L. Hoppe, Berg (61. Beckmann), Brüggenthies, Fröhleke, Jacobsmeyer (90. Tietz), Adejoju, Lummer, Pereira (89. Göllner), Hottenträger (82. Lüthen)

RSV Barntrup - SCV Neuenbeken 1:7 (0:3). Mike Niidas, dessen Einsatz erst zehn Minuten vot dem Spiel feststand, brachte den SCV mit einem Hattrick (3./20./37.) mit 3:0 in Front. Nach der Pause erhöhten Alexander Doms (52.) und Miguel Soylu (56./75./90.) zum 7:1. »Kompliment an die Mannschaft. Das wat unsere beste Saisionleistung gegen einen starken Gegner«, lobte SCV-Coach Marco Cirrincione. SCV Neuenbeken: Wulf – Doms (60. Rodriguez), Nesic (77. Horoszko), Wegs, Soylu, Müller (60. Janik), Witmann, Niidas (81. Palermo), Seidler, Pohlmann, Bornefeld

FC PEL - SC Borchen 2:4 (0:3). Der SC Borchen setzt seine Erfolgsserie durch Tore von Jonas Koy (20.), Rostand Kemadjou (29.), Luca Cazacu (30.) und Jan Eikel (90.) fort. »Wir haben es nach dem 2:3 unnötig wieder spannend gemacht«, so Borchens Co-Trainer Andreas Wegener. SC Borchen: Hofnagel – Ahlemeyer, P. Wegener, Koy, Atac, Meiss, Cazacu (89. Eikel), Lappe, J. Wegener (78. Wedel), Kemadjou (70. Budde), Wübbeke (63. L. Markman)

SV GW Anreppen - Post TsV Detmold 2:3 (0:1). Der PTSV siegte in Anreppen trotz Gegentoren von Marvin Grabbe (55.) und Maximilian Bunte (84.) mit 3:2. »Der Detmolder Sieg ist nicht unverdient«, gab Anreppens Coach Werner Linnenbrink zu. SV GW Anreppen: Meermeyer – A. Brinschwitz, Austerschmidt (65. Kell), Vogler (72. Hörster), Bunte, Simon, Kersting, Penner, Müller, Grabbe, C. Brinschwitz (82. Pamme)

TSC Steinheim - Delbrücker SC II 1:3 (0:2). Der DSC II bleibt nach Toren von Daniel Weinberg (37.) und Leon Brinkmeyer (42./68.) auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. DSC II: Vlachos – Leifeld, Brinkmeyer, Saad (85. Ilia), Aydin, Ogan, Weinberg, Diederichs (63. Gockel, Diri (59. Austerschmidt), Mersch, Halfmann

VfR Borgentreich - SV Atteln 1:1 (0:0). Nach dem SV Heide und dem SCV Neuenbeken konnte auch der SV Atteln in Borgentreich nicht gewinnen. Die Gästeführung von Dennis Makosch (66.) glich der VfR per Elfmeter (82.) aus. SV Atteln: Spenner – Pietsch (67. N. Becker), Kahmen, Pöppe, Mader, Schäfer, Wöhning, Schumacher, Spottke (54. Tews), T. Becker, Makosch (75. Rosenkranz)