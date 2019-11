Paderborn (WB/tim). Erfolgreiches Wochenende für die Basketball-Teams des TV Salzkotten. Während die erste Mannschaft das Verfolgerduell in der 2. Regionalliga für sich entschieden, sicherte sich die Reserve in der Landesliga einen hart umkämpften Derbysieg gegen Delbrück.

2. Regionalliga

SG Telgte-Wolbeck Baskets - Paderborn Baskets II 53:79. Die Paderborner gehen schweren Zeiten entgegen. Beim starken Aufsteiger zeigten die Baskets lediglich im dritten Viertel, was es braucht, um in der Liga zu bestehen: Aggressivität und Intensität in der Verteidigung und im Rebound. Ansonsten ließ sich die Mannschaft von Trainer Martin Krüger immer wieder leicht ausspielen. »Wir müssen den Kopf jetzt hochnehmen«, forderte der Coach.

Accent Baskets Salzkotten - Lippe Baskets Werne 86:79. Aufatmen bei den Accent Baskets: Im Verfolgerduell gegen Werne zeigten die Sälzer eine gute Leistung und rehabilitierten sich für die Niederlage aus der Vorwoche. Besonders Dominik Wolf und Eike Kerfs verwandelten zu Beginn ihre Abschlüsse und sorgten so für einen guten Auftakt. Drei Dreier in Folge und konsequentes Scoring danach führten zu einer komfortablen 54:37-Pausenführung. Allerdings sollte der Vorsprung im dritten Viertel auf nur noch sechs Punkte schrumpfen. In der Schlussphase trumpfte Hanno Kretschmann mit acht Punkten auf. Der letzte Dreier von Eike Kerfs zum 86:79 besiegelte den Triumph endgültig. Dank dieses vierten Erfolges im vierten Heimspiel bleiben die Sälzer in Schlagdistanz zum ungeschlagenen Spitzenreiter aus Hamm. Der Rückstand beträgt vier Zähler.

Oberliga Herren

Paderborn Baskets III - GV Waltrop 62:73. Die zuletzt etwas schwächelnden Paderborner zeigten gegen den Spitzenreiter eine starke Leistung und verpassten den Überraschungserfolg nur knapp. Trotz des guten Auftritts sind die Baskets bis auf Rang zehn abgerutscht.

Landesliga Herren

TV Salzkotten II - DJK Delbrück 71:62. Der Aufsteiger machte dem favorisierten Gastgeber das Leben zu Beginn überraschend schwer und führte nach dem ersten Viertel mit 17:14. Dann gelang den Sälzern ab der zwölften Minute allerdings ein 13:0-Lauf, sodass die TV-Reserve zur Pause in Front lag (39:33). »Delbrück hat gut gespielt, uns hat immer mal wieder die Konzentration gefehlt«, klagte Salzkottens Trainer Patrick Peters, dessen Team nach einem schwächeren dritten Viertel im Schlussabschnitt aufdrehte und sich den Sieg so verdiente. »Wir müssen daran arbeiten, dass wir die nötige Intensität über 40 Minuten auf den Platz bringen.« DJK-Flügelspieler Maximilian Steppeler sah dagegen »einen Fortschritt im Vergleich zu den vorherigen Spielen«.

SC Borchen - BC Leopoldshöhe II 79:68. Trotz des Erfolgs gegen das Schlusslicht, war die Stimmung beim SC Borchen nach der Partie ausbaufähig. »Wir haben uns immer wieder schlechte Phasen erlaubt, die uns gegen einen anderen Gegner den Sieg gekostet hätten«, bemängelte Center Lennart Knaup.

SC GW Paderborn - TG Herford 72:83. Die Paderborner – zweitschlechteste Defense der Liga – mussten den nächsten Rückschlag hinnehmen und kassierten ihre fünfte Saisonniederlage.

Landesliga Damen

SC GW Paderborn - UBC Münster III 53:59. Die Paderbornerinnen erwischten einen katas-trophalen Start in die Partie und erzielten in den ersten zehn Minuten lediglich zwei Zähler. Zwar steigerten sich die Grün-Weißen im Spielverlauf, zum Sieg reichte dies aber nicht mehr.