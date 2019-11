Paderborn/Brakel (WB). Die Abschlussveranstaltung des Hochstift-Cups in der Stadthalle Brakel war ein grandioser Ehrungsmarathon. Hochstift-Cup-Präsident Wolfgang von Hagen startete mit den Ehrungen des Schüler-Cups. »Es ist beeindruckend zu sehen, dass die Teilnehmerzahlen immer noch leicht ansteigend sind und dass immer mehr Jugendliche Spaß am Laufsport haben«, sagte von Hagen. Der TuS Hembsen gewann zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal des Schüler-Cups. Daher dürfen die 42 Kinder um Trainer Josef Hillebrand diesen Pokal endgültig behalten.

Den Schüler-Cup bei den Jungen gewann Noah Elijah Kluwe vom TV Jahn Bad Driburg vor Vorjahressieger Jannis Menze und Alexander Ortmann, beide vom LC Paderborn. Bei den Mädchen dominierte das dritte Mal in Folge Mia Kuhaupt vom Warburger SV. Von Platz drei im Vorjahr verbesserte sich Lisa Siepler (DJK Adler Brakel) auf den zweiten Platz vor Giulia Weingarten (MTSV Helmershausen).

»Läuft und läuft und läuft«

Wolfgang von Hagen blickte angesichts 608 Teilnehmern – Rekord! – auf das erfolgreichste Jahr in der zwölfjährigen Geschichte des Hochstift-Cups zurück. Er verglich die Veranstaltungen mit einem VW-Käfer: »Läuft und läuft und läuft...« Erstmals wurde die elektronische Zeiterfassung getestet, und »im kommenden Jahr erfolgt die vollständige Einführung der Zeiterfassung mit Mehrfach-Chips.« Von Hagen bezeichnete diesen Schritt als »Meilenstein« und bedankte sich beim 2. Vorsitzenden Jürgen Koralewicz für »die unendliche Detailarbeit bei der Einführung des neuen Systems.«

Nicht nur den Schülerinnen-Cup, auch die 5-km-Serie gewann die Warburgerin Mia Kuhaupt. Ihre Schwester Klara Kuhaupt belegte Rang drei hinter Julia Menze vom LC Paderborn. Bei den Männern setzte sich Vorjahressieger Matthias Berkemeier über die 5 Kilometer vor Debesay Gebreyonas (Non-Stop-Ultra Brakel) und Thomas Bensick aus Paderborn durch.

Vereinslose Esther Bayer-Brinkmann dominiert

Die 10 km-Serie dominierte die vereinslose Esther Bayer-Brinkmann aus Paderborn vor der Warburgerin Martina Rinteln, die im vorigen Jahr den gleichen Platz über die 20 km belegte. Zum ersten Mal stand ein Läufer aus dem 2017 gegründeten Team Paderthlon auf dem Treppchen: Platz drei für Mareike Böggering. Wie im Vorjahr gewann Christoph Dohmann von Non-Stop-Ultra Brakel die 10-km-Läufe vor Paul Maksuti (Delbrück läuft) und Matthis Berkemeier (LF Lüchtrigen).

Die beiden Delbrücker Marcel Bücker und Wolfgang Freitag machten ihrem Team »Delbrück läuft« alle Ehre mit den ersten beiden Plätzen auf dem Podest über 20 Kilometer vor Ronald Ridderbusch aus Extertal. Bei den Damen gewann Vorjahressiegerin Simone Siepler (Non-Stop-Ultra Brakel) vor Katrin Brockmann (TV Jahn Bad Driburg) und Sabine Tönnes vom TuS Ovenhausen.

Paul Maksuti und Sarah Metz vorn

Sarah Metz vom VfB Salzkotten absolvierte die 100 km-Serie vor Meike Wohlleben vom Verein »Laufen gegen Leiden« und vor Simone Siepler, Non-Stop-Ultra Brakel. Bei den Männern gewann wie schon 2017 Paul Maksuti (Delbrück läuft) die 100 Kilometer, Teamkollege Marcel Bücker wurde Dritter. Zwischen diesem Duo stand mit Matthias Berkemeier der erfolgreichste Läufer in 2019 beim Hochstift-Cup: Berkemeier stand insgesamt drei Mal auf dem Treppchen. Mit seinen erst 19 Jahren entwickelt sich ein neuer Laufstern in OWL. »Ich konzentriere mich in der nächsten Saison auch auf die Marathonstrecke«, verriet Berkemeier. Eines seiner Topziele: »Ich möchte gerne mal den Hermannslauf gewinnen!«

Zum sechsten Mal in Folge ging der Mannschaftspokal für die meisten Läufer an den SC Borchen (47 Finisher). Es folgen Non-Stop-Ultra Brakel, TuS Ovenhausen, Warburger SV und das Team um Jan Braun (Braun media Team). Der Fotograf Jan Braun wiederum wurde vom Hochstift-Cup-Boten Johannes Schmidt mit einem Sonderpreis für die Zusammenführung vieler vereinsloser Läufer in ein Team ausgezeichnet.

Erster Lauf in 2020 am 18. Januar

Der Abend war perfekt organisiert von der Mannschaft um Stefan Risse vom Gastgeber TuS Ovenhausen. 2020 übernimmt der TuS Hembsen wieder diese Aufgabe in der Stadthalle Brakel. Fürs kommende Jahr ist nur ein Bonuslauf in Dahl eingeplant. Es finden somit 21 Läufe statt. Der erste Wettkampf steigt am 18. Januar in Brakel, erstmals auch mit einem 700-Meter-Schülerlauf. Im Jahr 2021 findet der Saisonabschluss anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des SV 21 in Büren statt. Mehr Informationen im Netz: www.hochstift-cup.de