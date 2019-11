Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Ob aktuelle Verflechtungen oder Erinnerungen an gemeinsame BBL-Zeiten – die Uni Baskets und die Artland Dragons pflegen ein durchaus besonderes Verhältnis. Am Samstagabend (19.30 Uhr) kommt es im Sportzentrum Maspernplatz zur nächsten Begegnung der alten Bekannten, die zudem zwei ganz spezielle Erfolgsserien verbinden.

Wie der TSV Quakenbrück in der Saison 2002/03 legten drei Spielzeiten später (2005/06) auch die Schröno Baskets eine Perfect Season, eine Saison ohne eine einzige Niederlage, auf das Parkett der 2. Basketball-Bundesliga Nord. Die 60:0 Punkte haben die Klubs exklusiv, wobei die Paderborner Superserie bekanntlich mit einem Sternchen zu versehen ist, denn saisonübergreifend war dem Team von Doug Spradley der BBL-Aufstieg damals ja sogar mit unfassbaren 50 Siegen in Folge gelungen.

Robert Oehle wird eine Herausforderung

Derzeit sind die Serien dieser Duellanten weitaus weniger beeindruckend. Die Uni Baskets (4/6) haben zuletzt gegen die Topteams Jena und Chemnitz zwei (erwartete) Niederlagen kassiert, die Drachen (3/7) sich mit zwei Zittersiegen gegen Schalke und Schwenningen in das ultrabreite Tabellenmittelfeld der ProA vorgearbeitet. In der Erstliga-Saison 2006/07 bestritt der Aufsteiger aus Ostwestfalen sein erstes Spiel in der Artland-Arena und kassierte eine 71:84-Niederlage, 13 Jahre später soll gegen den Gast aus dem Osnabrücker Land der Kontakt zu den Play-off-Plätzen der zweiten Liga gewahrt werden. Dabei gibt es in Reihen des Gegners gleich drei ehemalige Paderborner, die etwas dagegen haben werden. Allen voran Centerroutinier Robert Oehle, der nach seinem Abschied im Jahr 2010 schon mehrfach an alter Wirkungsstätte vorstellig geworden ist. Im Sommer hat der 2,09-Meter-Mann seinen siebten Vereinswechsel in den vergangenen neun Jahren vorgenommen und bei den Drachen angeheuert. Dort ist der gebürtige Gütersloher, der für Tübingen, Gießen, Gotha und Paderborn insgesamt 130 BBL-Spiele bestritten hat, mit 14,9 Punkten und 6,9 Rebounds pro Partie unverzichtbar. Beim jüngsten 86:84 gegen Schwenningen verbuchte er mit 23 Punkten und zehn Rebounds sein zweites Double-double. »Robert ist ein Center mit einer enormen Physis, einer, der sich für nichts zu schade ist und auch die Drecksarbeit unter den Körben erledigt. Es wird für Martin Seiferth und Ivan Buntic eine große Herausforderung, ihn unter Kontrolle zu halten«, sagt Steven Esterkamp. Der Baskets-Headcoach kennt den 31-Jährigen sowohl als Mitspieler aus Paderborner Tagen als auch aus seiner Zeit als Co-Trainer in Gotha.

Mehr als 1500 Zuschauer erwartet

Neben Oehle befindet sich mit dem gebürtigen Herforder Jonas Herold (24 Jahre/Small Forward), der auch eine kurze Salzkottener Vergangenheit hat, ein weiterer Ostwestfale in der Mannschaft der Niedersachsen. Das Trio der Ehemaligen komplettiert der 26-jährige Power Forward Paul Albrecht, der 2014/15 für eine Saison das Trikot der Finke Baskets trug. Diese bekannten Gesichter und die nur 150 Kilometer Entfernung zwischen Paderborn und Quakenbrück sind zwei Gründe dafür, dass der Vorverkauf für das sechste Heimspiel gut läuft. »Wir rechnen mit einer stattlichen Anzahl von Gästeanhängern und definitiv mehr als 1500 Zuschauern«, sagt Geschäftsführer Dominik Meyer. Die Rekordkulisse für dieses Duell wird trotzdem nicht in Gefahr geraten. Vor zwölf Jahren, am 10. November 2007, sahen 5000 Zuschauer im Gerry-Weber-Stadion einen souveränen 76:63-Erfolg der Dragons. Esterkamp (verletzt) und Oehle (auf der Bank) kamen damals nicht zum Einsatz.