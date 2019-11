Arnd Paas, der Vorstandsvorsitzende des Hauptsponsors und Gastgeber der Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten an der Hathumarstraße, bewies ein glückliches Händchen und stellte einige interessante Gruppen zusammen. »Wir sind stolz, seit der Gründungsstunde vor 32 Jahren Partner dieses Leuchtturm-Events für den Paderborner Fußball sein und den Cup spendieren zu dürfen«, sagte Paas.

Das Feld umfasst neben dem in der Landesliga beheimateten Titelverteidiger den Oberligisten SC Paderborn 07, den Westfalenligisten Delbrücker SC sowie neun Bezirksligisten, 17 A-Ligisten und drei B-Ligisten. Im Vergleich zum Vorjahr sind der BV Bad Lippspringe, die SF BW Paderborn, der FC Dahl/Dörenhagen und Suryoye Paderborn nicht dabei. Die Plätze haben sich die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, der SC GW Espeln sowie die Debütanten SV Brenken und SG Haaren/Helmern gesichert.

Schwere Gegner für den SCP und den DSC

»Aus meiner Sicht haben es vor allem die Gruppen G und H in sich. Da wird in der Halle schon in der Vorrunde jede Menge los sein«, sagte Heides Abteilungsleiter Thomas Dreßler. Während der Ausrichter, der derzeit mit Trainer Markus Driller die Bezirksliga 3 anführt, mit der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, dem SC GW Paderborn und dem VfB Salzkotten in der Gruppe E gelandet ist, sind es die Mitfavoriten SC Paderborn 07 U21 und Delbrücker SC, die in den beiden besagten Gruppen auf starke Konkurrenten treffen. Der SCP bekommt es in der Gruppe G unter anderem mit dem SV BW Atteln zu tun, der DSC trifft in der Gruppe H beispielsweise auf Neuenbeken.

Gruppe A: Hövelhofer SV, SV BW Sande, SV GW Anreppen, SV BW Etteln.

Gruppe B: TuRa Elsen, SC RW Verne, SJC Hövelriege, SV Upsprunge

Gruppe C: DJK Mastbruch, Fortuna Schlangen, SV Dringenberg, Oesterholz-Kohlstädt

Gruppe D: SC Borchen, TuS Altenbeken, SV Marienloh, VfL Lichtenau

Gruppe E: FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, SC GW Paderborn, SV Heide, VfB Salzkotten

Gruppe F: Türk-Gücü Paderborn, SC GW Espeln, TuS Sennelager, SV Büren

Gruppe G: SV BW Atteln, SV Sudhagen, SC Paderborn 07 U21, SV BW Brenken

Gruppe H: SCV Neuenbeken, TSV Wewer, Delbrücker SC, SG Haaren/Helmern