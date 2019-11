Paderborn (WB). Samstag in Bremen, Sonntag im heimischen Ahorn-Sportpark gegen den Vorletzten Harsefeld-Stade: Der Paderborner Squash Club steht am fünften und sechsten Bundesliga-Spieltag vor einem richtungsweisenden Wochenende.

Am Sonntag, 1. Dezember, steigt um 14 Uhr im Ahorn-Sportpark das letzte Heimspiel des Jahres für den PSC. Zu Gast sind die L.A. Squasher Harsefeld-Stade, die bislang erst zwei Unentschieden auf der Habenseite vorweisen können. Der Aufsteiger reist mit der Nummer 187 der Welt Roee Avraham (Israel), dem Polnischen Vizemeister Adam Pelczyski, Marius Saxarra und Thorge Bierschwall an. PSC-Teammanager Friedrich van Rossum vertraut auf Simon Rösner, Raphael Kandra, Lucas Wirths und Lennart Osthoff.

Europameister Raphael Kandra setzt natürlich auf drei Punkte und sagt: »Mit der angekündigten Aufstellung von Harsefeld-Stade wird es eine interessante Begegnung, da wir diese Spieler noch nicht kennen. Dass sie mit zwei ausländischen Spielern kommen, unterstreicht ihre Ambitionen, den Klassenerhalt schaffen zu wollen.«

Bremer bieten Briten-Duo auf

Bevor der zehnfache Europapokalsieger am Sonntag im Lightpower-Centercourt aufläuft, sind Simon Rösner, Raphael Kandra, Nicolas Müller und Lucas Wirths tags zuvor (ab 14 Uhr) noch in der Sportwelt Bremen gefordert. Der Tabellendritte Bremer SC – drei Siege, eine Niederlage – ist neben dem SC Turnhalle Niederrhein Paderborns der stärkste Konkurrent im Rennen um die Playoff-Plätze der Squash Bundesliga Nord. »Das wird eine sehr spannende und enge Begegnung«, orakelt Kandra.

Vor zwei Jahren bot PSA-Profi Patrick Rooney (England, U23, Nummer 67 der Welt) dem Weltranglistensechsten Rösner in einem Fünf-Satz-Spiel die Stirn, das der Paderborner nach 0:2-Rückstand aber noch für sich entscheiden konnte. Patrick Rooney führt auch dieses Mal das Team des Tabellendritten an, der auch dahinter mit Conner Sheen (England, Nummer 125 der Welt), Ü40-Routinier Heiko Schwarzer und Felix Göbel gewohnt stark aufstellen wird. Die Paderborner wollen in der Hansestadt wichtige Punkte sammeln, um die Tabellenführung auszubauen. Für den Gegner geht es bereits darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Tickets zum Aktionspreis

Tickets gibt es als Blackfriday-Bonus zum Aktionspreis von fünf Euro an der Rezeption des Ahorn-Squash (Telefon 05251-1371177, auch reservierbar) oder an der Tageskasse statt des regulären Preises von neun Euro, wobei Kinder bis zu zehn Jahren generell freien Eintritt haben.