Damen-Regionalliga

ASV Senden - VoR Paderborn 0:3. Eine tolle Hinrunde endete für den Aufsteiger mit einem deutlichen Sieg beim Schlusslicht. Von Beginn an war das Team von Trainer Alexandros Sarmas dem Gegner überlegen und ließ nie Zweifel am Ausgang aufkommen. Im ersten Satz gingen die Gäste rasch mit 10:4 und 14:6 in Front und gewannen mit 25:10. Etwas holprig begann Durchgang zwei, der bis zum 10:10 ausgeglichen war. Anschließend erspielte sich der Regionalkader einen knappen Vorsprung, der mit dem 25:21 ins Ziel gerettet wurde. Der dritte Satz war wieder eindeutig. Nach dem 25:14 waren die drei Punkte in nur 70 Minuten auf dem Konto. Trainer Alexandros Sarmas: „Es war ein ungefährdeter Sieg, der durch eine stabile Annahme und eine gute Feldabwehr zustande gekommen ist. Unsere Zuspielerin Sophia Schefner hat alle Angreifer erfolgreich in Szene gesetzt, sodass dort teilweise nur ein Einerblock stand.“ Schefners Lohn: Sie wurde zum wiederholten Mal zur wertvollsten Spielerin (MVP) gewählt.

SC Grün-Weiß Paderborn - SC 99 Düsseldorf 1:3. Die Grün-Weißen waren von Beginn an hellwach, lagen 4:0 und 18:8 vorne und gewannen mit 25:21. „Vielleicht war dieser Satz zu gut. Danach konnten wir diese Leistung nicht mehr halten”, sagte Trainer Vlatko Joveski. Düsseldorf glich mit einem 25:14 zum 1:1 aus. Starke Aufschläge sorgten für Probleme in Paderborns Annahme. Der dritte Durchgang war bis zum 17:18 ausgeglichen. Ein Düsseldorfer Zwischenspurt mit starken Aufschlägen der Gästekapitänin Lena Thewes zum 23:17 war Grundlage für das 25:19. Der vierte Satz bescherte Grün-Weiß schnell einen Rückstand, der über 3:7 und 10:16 in eine 19:25-Niederlage mündete. „Nach drei Siegen mit sehr guten Leistungen haben wir unsere Form nicht halten können“, ärgerte sich Joveski.

Damen-Oberliga

DJK Datteln - SG Sande/VoR 1:3. Ein wichtiger Sieg beim Letzten, mit dem die SG die Abstiegsränge verließ. Die ersten beiden Sätze waren knapp. Die SG gewann den ersten 27:25, Datteln den zweiten 26:24. Der dritte Abschnitt ging 25:19 an den Gast. Im vierten Satz kam zwischenzeitlich etwas Nervosität auf. Nach 0:5-Rückstand und einer Auszeit fing sich das Team und gewann 25:21. „Wir haben viel Druck aufbauen können und diese wichtige Partie damit gewonnen“, freute sich Trainer Dirk Gritzan. Die Außenangreiferinnen Freya Rensing in der ersten Hälfte und Nele Horenkamp in Abschnitt zwei verdienten sich ein Sonderlob vom Coach.

Damen-Verbandsliga

OTSV Pr. Oldendorf - SG Sande/VoR II 1:3. Ein wichtiger Sieg für die Oberliga-Reserve, die so auf den vierten Rang vorgerückt ist. Nach 1:1-Satzausgleich (23:25, 25:18), drehten die Gäste auf und gewannen mit 25:19 und 25:13 am Ende deutlich.

Herren-Oberliga

VBC Paderborn - Telekom PSV Bielefeld II 2:3. Es war ein packendes OWL-Derby im Sportzen-trum Maspernplatz. Nach 0:1-Rückstand (17:25) glich der VBC aus (25:17). Nachdem der dritte Satz mit 25:21 gewonnen wurde, war ein Punkt gesichert. Doch die Paderborner wollten mehr und führten im vierten Satz mit vier Punkten. „Unsere Stimmung und das Engagement hat plötzlich nachgelassen. Damit haben wir die starken Bielefelder wieder ins Spiel gebracht”, sagte Trainer Marian Butkievicz. Die Gäste gewannen mit 25:21. Im fünften Durchgang führte der VBC mit 8:5. Es blieb bis zum Schluss spannend, ehe Bielefeld mit 15:12 gewann.

Herren-Verbandsliga

DJK Delbrück II - SG Levern/Rahden 3:0. Der Spitzenreiter gewann auch ohne seinen zurückgetretenen Spielertrainer Arne Steffen recht souverän. Die auf einem Abstiegsplatz stehenden Gäste waren nach dem knappen 24:26 im ersten Durchgang anschließend beim 25:9 und 25:22 chancenlos. In den Spielen wird Nico Becker das Team in Zukunft coachen.

Königsborner SV - VBC Paderborn II 3:0. Die Anreise hat sich für die VBC-Reserve nicht gelohnt. Königsborn überholte mit dem klaren 25:18, 25:17 und 25:21-Erfolg den VBC in der Tabelle. Beide Teams bleiben in Abstiegsgefahr.