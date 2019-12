Paderborn (WB/kroc). Die U19 des SC Paderborn 07 hat mit einem klaren 4:0-Heimerfolg die Tabellenführung in der A-Junioren-Westfalenliga übernommen und reist nun am letzten Spieltag der Hinrunde am Sonntag zum direkten Konkurrenten Hombruch. Die U17 des SCP konnte sich mit einem 4:1-Streich in Münster den Spitzenplatz zurückerobern. Auch die A-Junioren des Delbrücker SC überwintern trotz eines 1:1 in Verl an der Tabellenspitze. Dafür stecken die Delbrücker B-Junioren sowie die A-Junioren des SV Heide in ihren Landesligen richtig tief im Abstiegskampf.