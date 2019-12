Paderborn (WB/en). Was am 10. Dezember 1969 in Kirchmeyers Weinstuben mit der Gründungsversammlung des VBC Paderborn begann, war am Mittwochabend und damit exakt ein halbes Jahrhundert später im Audimax der Universität Anlass für einen großen Festakt. Mehr als 300 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik feierten mit den Baskets „50 Jahre Basketball in Paderborn“.