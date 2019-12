Nach intensiven Trainingswochen der Feinabstimmung auf die Kurzbahn maßen sich die Paderborner mit der nationalen Masters-Konkurrenz im Einzel und in der Staffel. Für den Höhepunkt des Wettkampfwochenendes sorgte Patrick Zelichowski: Nachdem der bei der Rettungsschwimmer-Weltmeisterschaft im südaustralischen Adelaide schon den WM-Titel in der 4 x 50 Meter Gurtretterstaffel geholt hatte, war er sowohl über 50 Meter Brust als auch über 100 Meter Brust die Nummer eins.

Explosiver Start

Viktoria Peters (1:16,62 min) und Judith Wirblat (1:11,42 min) gingen über die 100 Meter Lagen an den Start und schwammen dicht an ihre persönlichen Bestzeiten heran. Beide Aktiven konnten ebenfalls in der Mixedstaffel nah an ihre bestehenden Bestleistungen anknüpfen. Gegen Ende des ersten Tages sicherte sich Brustspezialist Patrick Zelichowski seinen ersten Meistertitel. Über die 100 Meter Brust glänzte der Referendar des Reismann-Gymnasiums mit einem explosiven Start und konnte den daraus resultierenden Vorsprung bis zum Anschlag verteidigen. In neuer Bestzeit von 1:05,65 Minuten wurde er Deutscher Meister in seiner Altersklasse. Weiterhin ging er über die 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Freistil und in der 4 x 50 Meter Freistilstaffel an den Start. Das zweite Highlight war sein Titelgewinn über die 50 Meter Brust. Hier notierte er eine deutliche Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit (0:28,78 min) und wurde mit Abstand Erster. Hierbei zog er einen Muskelfaserriss im Leistenbereich zu, was eine noch schnellere Zeit unmöglich machte.

Felix Hanselle mit neuer Bestleistung

Ebenfalls neue Bestmarken steuerte Felix Hanselle bei. Der 21-jährige Maschinenbaustudent schwamm über die 100 Meter Schmetterling eine Zeit von 1:01,11 Minuten, über die 50 Meter Freistil 0:25,75 Minuten. Darüberhinaus verstärkte er beide PSV-Staffeln schwamm die 100 Meter Freistil im Einzel. Nach längerer Wettkampfpause unterstützten Rückenschwimmer Jannes Stubbemann und Freistilspezialist Benjamin Wulf die Mannschaft mit soliden Leistungen und hervorragendem Teamgeist.

Fabian Hoya, krankheitsbedingt leicht geschwächt, bestätigte über die Brustdistanzen seine bestehenden Bestleistungen und knüpfte in der 4 x 50-Meter-Freistilstaffel an seine Bestleistung an. Im Einzel markierte er über die 50 Meter Freistil sogar eine neue Bestzeit: 0:26,13 Minuten. Die Masters des Paderborner Schwimmvereins zogen ein durchweg positives Resümee ihres Freiburg-Wochenendes. Nun geht es in die Winterpause und damit in das Training der Grundlagenausdauer, um sich für die Saison 2020 zu wappnen.