15:3 Punkte liegen unter dem Tannenbaum – sieben Siege, ein 7:7-Remis in Bergneustadt, nur eine 4:8-Niederlage gegen Spitzenreiter TTVg WRW Kleve II. Damit sieht der erfahrene Teamchef des TTV Hövelhof seine junge Garde Hannah Pollmeier (15), Melinda Maiwald (14), Sarah Löher (17), „Jungseniorin“ Stefanie Graue (43) sowie „Ersatz“ Paula Brock (18) auf Tabellenplatz zwei ins neue Jahr gehen. Überragend!

„Wir sind dreimal in Folge aufgestiegen. Das ist jetzt die vierte Saison, in der wir oben mitspielen. Die Mädchen haben ein Riesenhändchen. Ihre Entwicklung geht kontinuierlich voran; ich weiß nicht, wann da mal ein Ende kommt“, schmunzelt Borgmeier. Wissend, dass ein möglicher Regionalligaaufstieg nach dem Stand der Dinge eigentlich kaum zu managen wäre. Der Kader ist einfach zu klein, schon ein Ausfall nicht gleichwertig ersetzbar. „Die Luft oben wird immer dünner. Uns fehlt eine gute Spielerin“, erzählt Borgmeier.

Tennisarm plagt Stefanie Graute

Stefanie Graute plagt nicht nur seit längerer Zeit ein Tennisarm, auch ein Knorpelschaden im Knie verlangt nach einer ausgiebigen Pause. Die hat sie sich bislang noch nicht gegönnt, um den Mannschaftserfolg nicht zu gefährden. Paula Brock aus der ,,Zwoten“, die in der Bezirksliga am Spitzenbrett eine 8:7-Bilanz hat, hilft gerne und tapfer aus, wenn sie gebraucht wird, doch ihr Repertoire für diese Spielklasse ist begrenzt. „Paula macht das Optimale aus ihren Mitteln“, lobt Borgmeier seine einzige Alternative.

Fleiß ist Basis für Entwicklungssprünge

Acht Oberligen gibt es in Deutschland. Der TTV Hövelhof sei mit Abstand Westdeutschlands jüngste TT-Damenmannschaft auf dieser Leistungsebene, stellt Klaus-Dieter Borgmeier heraus und würdigt den Eifer seiner Schützlinge. Dieser Fleiß ist Basis für die Entwicklungssprünge. Melinda Maiwald etwa, im Jugendbereich U18 die Nummer fünf in Westdeutschland und national unter den Top Ten, trainiert fünfmal in der Woche; zweimal hier, dreimal in Kaiserau. Hannah Pollmeier (Nummer sieben) und Sarah Löher (Nummer elf) stehen ihr kaum in etwas nach. Borgmeier: „Die Mädchen spielen am Limit, dazu sind sie auch noch top Schülerinnen. Sie können das Lernen und den Aufwand, den sie für ihren Sport betreiben, super miteinander vereinbaren.“

An diesem Wochenende dürften die drei Hövelhoferinnen auch der älteren Konkurrenz einmal mehr aufzeigen, dass sie zurecht zu den Besten im Westen gehören. In Sundern finden die 70. Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Jugend U18 statt.

Die Halbzeitbilanz

Einzel (58:30): Hannah Pollmeier (14:7), Stefanie Graute (6:5), Melinda Maiwald (18:4), Sarah Löher (17:5), Paula Brock (3:6)

Doppel (7:11): Maiwald/Löher (3:3), Pollmeier/Graute (3:2), Pollmeier/Maiwald (1:2), Löher/Brock (0:3)