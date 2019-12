Paderborn (WB/fb). Mit dem 20. Spieltag geht die Fußball-Bezirksliga 3 an diesem Wochenende in die Winterpause. Zum Jahresfinale kommt es am Samstag um 15 Uhr zum absoluten Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten SCV Neuenbeken und dem Spitzenreiter SV Heide Paderborn. Am Sonntag (14.30 Uhr) gibt es mit den Partien BV Bad Lippspringe - DJK Mastbruch und SC Borchen - Delbrücker SC II zwei weitere Derbys.

Vor dem Topspiel auf der Bekekampfbahn, das mit Ansgar Eickmeier aus Warburg ein erfahrener Referee leitet, lastet der Druck etwas mehr auf den Gastgebern, da der SCV im Falle einer Niederlage schon fünf Punkte Rückstand auf den SV Heide hätte. Die Statistik, die der SC Viktoria vorweisen kann, ist allerdings sehr beeindruckend: Der Vizemeister der vergangenen Saison ist seit der 0:1-Hinspielniederlage am 25. August in 15 Spielen ungeschlagen und zu Hause seit dem 28. Oktober 2018 unbesiegt. „Meine Spieler haben ein unglaubliches Jahr 2019 gespielt. Ich hoffe, dass sich meine Mannschaft für den großen Aufwand der vergangenen Monate am Samstag mit einem Sieg belohnt. Wir haben nach der unglücklichen 0:1-Hinspielniederlage noch etwas gutzumachen und sehen dem Spiel voller Vorfreude entgegen“, sagt Neuenbekens Trainer Marco Cirrincione.

Heide kommt mit breiter Brust

Heides Markus Driller spielt die Bedeutung der Begegnung herunter. „Für mich ist es ein Spiel wie jedes andere. Am Samstag wird noch nichts entschieden, denn danach folgen für beide Teams noch 15 Spiele bis zum Saisonende. Wir fahren mit breiter Brust nach Neuenbeken und wollen dort einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern“, meint Erfolgstrainer Driller.

Einen erfolgreichen Jahresabschluss strebt auch der Landesliga-Absteiger BV Bad Lippspringe gegen den Tabellendritten DJK Mastbruch an. „Beim 1:5 im Hinspiel haben wir nicht gut verteidigt. Am Sonntag müssen wir versuchen, unsere Fehler zu minimieren. Dafür müssen wir mit großer Disziplin spielen“, hofft BVL-Coach Tobias Tschernik.

Mastbruch „heiß wie Frittenfett“

Die Mastbrucher wollen die erfolgreiche Hinserie mit einem Sieg im Kurwaldstadion beenden. „Meine Mannschaft ist heiß wie Frittenfett. Wir werden nochmal alles raushauen, denn wir wollen mit einem Sieg den Anschluss an das Topduo halten. Besonders achten müssen wir auf Christian Dobrott. Er ist der Kopf des BVL-Spiels“, warnt Mastbruchs Trainer Roberto Busacca, der nach der Winterpause wieder einen größeren Kader zur Verfügung haben wird, da mehrere potenzielle Stammspieler von ihren Auslandsaufenthalten zurückkehren.

Vor dem Derby auf dem Borchener Hessenberg zeigen beide Trainer großen Respekt vor dem Gegner. „Unser 2:1-Hinspielsieg spielt für die Partie am Sonntag keine Rolle. Ich erwarte eine starke DSC-Reserve, die sehr früh anläuft. Dass unser Gast von den zurückliegenden 14 Spielen nur eins verloren hat, spricht für sich. Wir sind aber auch gut drauf und wollen uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden“, erzählt Borchens Coach Max Franz, der zuletzt wegen enormer Personalprobleme sogar seinen Co-Trainer Andreas Wegener in die Startelf berufen und seinen Ersatzztorwart Paul Schleining im Feld einwechseln musste.

Delbrücker Revanchegelüste

Neuling Delbrücker SC II fährt nach zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage selbstbewusst nach Borchen. „Wir wollen uns für die aus meiner Sicht sehr unglückliche 1:2-Hinspielniederlage revanchieren“, verrät DSC-Trainer Benjamin Braune, der auf Jabil Diri (Probleme am Sprunggelenk) und Phillip Mersch (beruflich verhindert) verzichten muss.

Noch mehr Akteure ersetzen muss der Tabellenfünfte SV Atteln am Samstag beim Neuling SG Hiddesen-Heidenoldendorf. „Die SG steht nicht umsonst auf Platz sieben. Schon bei unserem 4:0-Hinspielsieg war die Stärke dieser Mannschaft teilweise zu erkennen. Unser Gegner hat sehr viele schnelle Spieler und verfügt auch deshalb über ein gutes Umschaltspiel“, mahnt Attelns Trainer Frank Ewert, der wegen einer Familienfeier beim Spiel fehlt.