Westenholz (WB/it). Das Beste am Auftritt des Fußball-Landesligisten SuS Westenholz am Freitagabend beim FC Kaunitz war, dass es der letzte in diesem Jahr war. Mit leeren Akkus gab es beim 0:7 (0:2) einen weiteren sportlichen Offenbarungseid.

Wieder einmal setzte es unverhältnismäßig viele Gegentore. Und so stellt der als Neunter der Tabelle weiter ordentlich platzierte SuS mittlerweile die zweitschlechteste Abwehr der Staffel I.

Dabei fing es in Kaunitz gar nicht schlecht an. Denn Sören Hilgers besaß nach Vorarbeit von Patrick Kosfeld die erste große Chance für die Gäste. „Das war eine 100-prozentige Chance für uns. Geht der Ball ins Tor, läuft das Spiel vielleicht ganz anders“, meinte SuS-Trainer Peter Ber-horst, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, wie bitter die folgenden 84 Minuten verlaufen sollten. Nach einer knappen halben Stunde brachte ein Kaunitzer Doppelschlag Westenholz auf die Verliererstraße. Nach einer Standardsituation traf Marco Kaminski per Kopf. Nur eine Zeigerumdrehung später war es FCK-Toptorjäger Denis Hülsebusch, der alleine auf Marco Brink zulief und das 2:0 markierte. „In der Pause haben wir uns fest vorgenommen, schnell den Anschluss herzustellen“, meinte Berhorst. Doch es kam anders. Ein weiterer Doppelschlag brach Westenholz endgültig das Genick. Hülsebusch zum Zweiten und Dennis Martens erhöhten auf 4:0.

„Wie zuletzt so häufig brechen wir dann völlig auseinander. Wir ergeben uns kampflos, und der Ball rollt nur noch in eine Richtung. Wir sind froh, dass nun Pause ist, denn die Akkus der Spieler sind leer“, sagte ein ratloser Ber-horst. Lukas Krause, Fabian Großeschallau und abermals Hülsebusch mit seinem nun 15. Saisontor schraubten in den letzten 20 Minuten das Ergebnis auf 7:0.

SuS Westenholz: Brink – Schledde, Relard, Franz, Parrotta, Kosfeld, Riemer (64. Voß), Hilgers, Grundmeier, Schormann (85. Freise), Jürgensmeier (84. Berkemeier)

Tore: 1:0 Kaminski (29.), 2:0 Hülsebusch (30.), 3:0 Hülsebusch (51.), 4:0 Martens (56.), 5:0 Krause (71.), 6:0 Großeschallau (72.), 7:0 Hülsebusch (84.)