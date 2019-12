Paderborn (WB/jm). Heißer Tanz im „Eisbärenkäfig“; zumindest bis ins dritte Viertel hinein. Nach vielversprechendem Beginn haben die Uni Baskets Paderborn am Abend aber ihren vierten Sieg in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A verpasst und beim Tabellenzweiten Eisbären Bremerhaven 79:93 (23:26, 19:22, 15:22, 22:23) verloren.

Coach Steven Esterkamp sprach von einem „Lernspiel. Wir waren müde. Das war schließlich unser drittes Spiel in sieben Tagen.“ Zudem habe man gegen eine gute Mannschaft verloren. „Bremerhaven hat mit hoher Intensität gespielt. Wir haben mit viel Tempo und Energie begonnen, dies aber nicht 40 Minuten durchhalten können.“ Point Guard Kendale McCullum erwischte offensiv einen gebrauchten Samstagabend und blieb bei sechs Punkten stehen.

Trapp versenkt vier Dreier zum 12:5

Dass die Paderborner bis in die Schlussminute des umkämpften ersten Viertels ein gleichwertiger Gegner waren, lag auch an Jackson Trapp, der bis zur 12:5-Führung seine ersten vier Dreier setzte. Nach Martin Seiferths Dunking (16:10) kam eine schwächere Phase. Bremerhaven übernahm die Führung (17:16, 6.). Beim 21:20 (Reuter) wurde die letzte Gästeführung notiert. Auch dank der Freiwurfschwäche der Baskets – vier wurden vergeben – erarbeiteten sich die Eisbären zum Viertelende einen Minivorsprung (26:23), den sie bis auf 30:23 ausbauen konnten.

Schwache Freiwurfquote

Thomas Reuter läutete mit seinem zweiten Dreier die Aufholjagd ein, die in die erneuten Übernahme der Führung gipfelte (31:30, Trapp). Nach einer Viertelstunde war das Team von der Nordsee erneut etwas enteilt – 31:36. Diese Differenz blieb bestehen. Zur Pause lagen die Uni Baskets mit 42:48 im Hintertreffen. Auch geschuldet der insgesamt mangelhaften Freiwurfausbeute; sieben von 15 (47 Prozent). Kendale McCullum führte mit fünf geholten Rebounds und fünf Assists zwar diese Statistiken in Reihen der Gäste an, konnte aber – gut neutralisiert – lediglich vier Zähler zum Pausenstand beisteuern und ließ vier Dreier aus. Jackson Trapp, 15 Punkte bei vier Dreiern, sowie Ryan Logan (9) waren in der Offense die auffälligsen Spieler.

Die Uni Baskets verbuchten zunächst den besseren Start in den zweiten Abschnitt; 49:48 (23.) dank Dunk-King Martin Seiferth, um sich in der Folge schwache Abschlüsse zu gönnen. Konsequenz: Erneut mussten die Gäste hinterherhecheln (49:58, 51:62). Aus der Distanz klappte nichts mehr, technische Fehler summierten sich. Beim 53:67 – Auszeit Esterkamp – bahnte sich die Niederlage bereits an. Nach dem 61:77 knapp sieben Minuten vor Schluss blieb die benötigte Aufholjagd aus. Über 70:85 und 77:87 konnten die Baskets in den letzten 135 Sekunden aber nicht mehr die Wende erzwingen.

Die Baskets-Statistik

Bremerhaven: Hill (23), Canty (11), Breitlauch (6), Clay (2), Theis (8), Goodwin (16), Vorhees (27), Möller (0), Pölking (0), Heiken (0), Friederici (0)

Uni Baskets: Trapp (22 Punkte, 5/11 Dreier, 7/7 Freiwürfe, 31:02 Minuten), Mixich (2 Punkte, 23:13 Minuten), McCullum (6 Punkte, 7 Assists, 8 Rebounds, 2/8 Freiwürfe, 32:42 Minuten), Seiferth (21 Punkte, 4 Rebounds, 29:09 Minuten), Logan (12 Punkte, 1/5 Dreier, 6 Rebounds, 6 Assists, 36:08 Minuten), Buntic (6 Punkte, 8:35 Minuten), Reuter (6 Punkte, 2/2 Dreier, 19:03 Minuten), Ward (4 Punkte, 2/4 Dreier, 4 Rebounds, 3 Assists, 20:13 Minuten), Ballhausen (0 Minuten)

Die Viertelergebnisse: 26:23, 22:19, 22:15, 23:22

Zuschauer: 984

Das nächste Spiel: Weiter geht es für die Baskets mit dem Heimspiel gegen die PS Karlsruhe Lions am Freitag, 20. Dezember. Anwurf in der Maspernhalle ist um 20 Uhr.