„Was wir uns mit dem 28:22-Sieg in Senden aufgebaut haben, ist jetzt wieder eingerissen“, sagte Jannik Grebe, Kapitän und Spielgestalter des Tabellenzweiten. Die Konkurrenz ist durch die unerwartete Pleite wieder näher herangerückt.

Autounfall: Felix Bahrenberg fällt aus

Beim Gastgeber war von Anfang an der Wurm drin. Dies lag vielleicht auch daran, dass Felix Bahrenberg nicht dabei war. Der Rückraumshooter hatte auf dem Weg zum Spiel kurz vor der Halle einen Autounfall und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wovon die Kollegen kurz vor dem Anpfiff erfuhren. Für Bahrenberg begann Nerdin Vunic auf Halblinks. Altenbeken/Buke lief von Anfang an einem Rückstand hinterher. Bis zum 7:7 (12.) war die Begegnung ausgeglichen, dann ging mehr als zehn Minuten fast gar nichts mehr.

Spradow, bereits in den vergangenen beiden Auswärtsspielen siegreich, setzte sich bis auf 15:8 ab. Zu dem Zeitpunkt (24.) hatte Schwensfeger schon seine Auszeit genommen, die Torhüter ausgetauscht und seine Mannschaft umgestellt. Alles ohne Erfolg. Einer der wenigen Höhepunkte aus heimischer Sicht war das 2:2 durch Malte Werning, der mit dem Rücken zum Tor und einem gegnerischen Spieler hinter sich den Ball einnetzte. Positiv war auch, dass Kreisläufer Florian Weißelstein, wenn denn ein Kreisanspiel bei ihm ankam, dieses auch zu einem Treffer nutzte; erstmals beim 7:7.

Nach Anschluss zum 19:19 Schwung nicht genutzt

Symptomatisch für den Auftritt der Heimmannschaft war an diesem Abend eine Szene. Linksaußen Lennart Unkell lief nach einem Ballgewinn in der eigenen Abwehr allein auf Spradows Torwart zu, traf aber nur die Latte statt ins Tor. Immerhin bäumte sich Altenbeken/Buke nach der Pause auf und stellte in der 37. Minute durch Marin Vitic den 19:19-Gleichstand her. Statt nun das Momentum zu nutzen und den kompletten Turnover zu schaffen, wurden die Gastgeber durch eine Zeitstrafe für Grebe dezimiert. Der Schwung war weg, Spradow lag schnell wieder vorn (25:21) und blieb dies auch.

Das lag zum einen an der schlechten Abwehrarbeit des Tabellenzweiten und zum anderen der schlechten Chancenverwertung. „Hinten standen wir brav wie ein Kommunionkind. Vorne hatten wir Möglichkeiten für 45 Treffer. Wir haben verdient verloren“, ärgerte sich Kapitän Grebe.

HSG Altenbeken/Buke: Stennes, Harst – Schubert (1), Vitic (11), Vunic (7/2), Werning (1), Güldner, Schadomsky (1), Grebe (3), Weißelstein (6), Richter, Unkell (1), Jungeilges (2)